Fan châu Á "dậy sóng" với U23 Việt Nam, Văn Bình được ví là Donnarumma của Man City

U23 Việt Nam đã nhập cuộc tự tin trước U23 Hàn Quốc, lối chơi chủ động, pressing hiệu quả, phối hợp mạch lạc và phòng ngự chặt chẽ. Lợi thế sớm được cụ thể hóa cuối hiệp 1 khi Quốc Việt tận dụng cơ hội ghi bàn, giúp U23 Việt Nam dẫn 1-0. Sang hiệp 2, Hàn Quốc gỡ hòa nhưng U23 Việt Nam vẫn giữ vững thế trận khi Đình Bắc tỏa sáng nâng tỉ số lên 2-1.

Dù mất người sau thẻ đỏ của chính Đình Bắc và để đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ, U23 Việt Nam vẫn phòng ngự kiên cường trong hai hiệp phụ. Trên chấm luân lưu, đội bóng áo đỏ bản lĩnh hơn để thắng U23 Hàn Quốc 7-6.

NHM châu Á đồng loạt “dậy sóng” sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026, coi đây là màn trình diễn giàu bản lĩnh và đậm tinh thần quật cường của đội bóng áo đỏ.

Một NHM Qatar bày tỏ: "Trận này chẳng khác nào chung kết, U23 Việt Nam quá kiên cường dù chỉ có 10 người, khiến Hàn Quốc hoàn toàn bế tắc... các bạn xứng đáng là nhà vô địch".

Một NHM Indonesia khác bày tỏ: "Chúc mừng Việt Nam, tôi tự hào về những thành tích của bạn. Tôi hy vọng năm sau tuyển quốc gia Indonesia có thể tiếp tục tranh tài".

Hay một NHM Nhật Bản bày tỏ: “U23 Việt Nam thực sự xứng đáng với vị trí thứ 3, họ đã thi đấu nỗ lực đến những khoảnh khắc cuối cùng.”

Một số khác thì để lại so sánh khi ví thủ môn Văn Bình như Donnarumma của tuyển Ý.

Một số fan người Thái Lan thì nhận định Việt Nam với tấm HCĐ tại giải xứng đáng là số 1 khu vực Đông Nam Á.

Thậm chí trang fanpgae AFC, cũng đăng tải dòng trạng thái công nhận nỗ lực của U23 Việt Nam là "Tấm huy chương dành cho sự kiên cường của U23 Việt Nam".