Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh AP

Ông phản hồi lại một bài đăng cho rằng ông Zelensky không muốn cuộc xung đột kết thúc, vì sợ phải đối mặt với cuộc bầu cử và mất quyền lực. "Đây là cách mà cuộc tàn sát này tiếp diễn. Đã đến lúc ông Zelensky phải ra đi", ông Musk viết trên mạng xã hội.

Ngày hôm trước, Sergey Beskrestnov, cố vấn của lãnh đạo chính quyền Kiev, đã báo cáo về việc hạn chế tốc độ mạng Starlink đối với Lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này dẫn đến sự gián đoạn của một số hoạt động đã được lên kế hoạch trước đó và làm giảm khả năng bắn hạ máy bay không người lái phản lực.

Về phần mình, ông Musk lưu ý rằng liên lạc vệ tinh chỉ dành cho mục đích dân sự và quốc phòng. Ông cũng cho biết thêm rằng ông đang đề cập đến hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield, do chính phủ Mỹ kiểm soát.

Hôm trước, ông Zelensky cũng phàn nàn rằng Ukraine đã ngừng nhận thông tin tình báo từ các đối tác về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga.

Trước đó không lâu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc ông Zelensky phớt lờ các yêu cầu không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Theo tổng thống, ông Zelensky lẽ ra nên làm hòa với Moscow từ lâu, nhưng thay vào đó, ông lại gây ra rắc rối cho tất cả mọi người.

Người đứng đầu Nhà Trắng đề nghị ông Zelensky nên tổ chức bầu cử để người dân Ukraine có thể bầu ra một nhà lãnh đạo sẵn sàng đàm phán hơn.