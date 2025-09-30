Thủ tướng Đức: Châu Âu “không còn hòa bình” với Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Reuters.

“Tôi xin nói thẳng bằng một câu có thể gây sốc, chúng ta chưa đến mức trong tình trạng chiến tranh với Nga, nhưng cũng không còn hòa bình nữa”, ông Merz phát biểu tại một sự kiện báo chí ở thành phố Düsseldorf, phía tây nước Đức.

Theo Thủ tướng Đức, Nga đang tiến hành “một cuộc chiến chống lại các giá trị căn bản của châu Âu”, với mục tiêu làm suy yếu sức mạnh của Liên minh châu Âu (EU).

3 ngày trước, nhà chức trách Đức ghi nhận nhiều vụ máy bay không người lái (UAV) lạ xuất hiện ở bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức. Tương tự, nhiều vụ xâm nhập đáng ngờ cũng được báo cáo tại Đan Mạch, Phần Lan và Litva.

Hôm 19/9, tiêm kích MiG-31 của Nga bị cáo buộc bay vào không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan, khiến nước này yêu cầu NATO tham vấn theo Điều 4 của khối.

Trước đó vào ngày 10/9, Ba Lan bắn hạ một số UAV nghi của Nga. Một nhà dân bị hư hại sau đó được xác định là do chiến đấu cơ F-16 của Ba Lan phóng tên lửa về phía UAV nhưng tên lửa gặp trục trặc.

Trong thông điệp ngày 29/9, ông Merz nhắc lại đề xuất của một số nước châu Âu, rằng nên sử dụng tài sản Nga đang bị đóng băng để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông cho rằng cách này có thể bảo đảm năng lực phòng thủ cho Kiev trong vòng 3–5 năm.

Cách đây vài ngày, ông Merz đề xuất biến số tài sản Nga bị đóng băng thành khoản vay không lãi suất trị giá khoảng 160 tỷ USD (140 tỷ euro) cho Ukraine. Quan điểm này đối lập với lãnh đạo một số nước châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, do lo ngại vi phạm luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 28/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow “không có ý định” tấn công các quốc gia châu Âu, đồng thời cảnh báo “mọi hành động gây hấn nhằm vào Nga sẽ nhận được sự đáp trả quyết liệt”.