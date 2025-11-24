Thủ tướng Đức thách thức lập trường của ông Trump về Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: DPA

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ngoài Mỹ, ông “không thấy sự sẵn sàng” nào từ các thành viên G7 về việc đưa Nga trở lại nhóm.

G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ.

Nga bị loại khỏi nhóm – khi đó là G8 – sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014.

Ông Merz nhấn mạnh việc quay lại định dạng G8 chỉ có thể thực hiện nếu toàn bộ thành viên đồng thuận. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ quan điểm tương tự hôm 21/11, cho rằng chưa hội đủ điều kiện để Nga được kết nạp trở lại.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 gần nhất tổ chức ở Canada hồi đầu năm, ông Trump lại đưa ra quan điểm trái ngược, gọi việc loại Nga khỏi nhóm là một “sai lầm rất lớn”.

Nga vẫn là thành viên của khuôn khổ G20 rộng hơn, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin lần cuối dự một hội nghị thượng đỉnh G20 là vào năm 2019.

Dù có sự phản đối của Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp về khả năng Nga quay lại G8, nhưng trong bản đề xuất hòa bình của châu Âu (do Pháp, Đức, Anh soạn thảo) công bố ngày 23/11 lại có đề xuất mời Nga trở lại G8 tái hòa nhập dần dần vào nền kinh tế thế giới.