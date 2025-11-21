Thủ tướng Đức xác nhận sẽ cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 19/11 xác nhận rằng các hệ thống tên lửa tầm xa sẽ được cung cấp cho Ukraine, mặc dù ông từ chối cung cấp chi tiết về số lượng hoặc thời gian.

"Trong nhiều tháng, chúng tôi đã làm việc tích cực với chính phủ Ukraine để triển khai các dự án hỏa lực tầm xa, theo cách gọi kỹ thuật của chúng tôi. Quân đội Ukraine sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí như vậy", ông Merz cho biết khi phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Berlin.

Khi được hỏi về việc Đức trước đây ngần ngại cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine, ông Merz từ chối cung cấp chi tiết, mô tả cách tiếp cận này là một chiến thuật nhằm gia tăng áp lực lên Nga.

"Chúng tôi đã nhất trí sẽ không thảo luận chi tiết công khai nữa, vì chúng tôi tin rằng cần phải có một mức độ mơ hồ nhất định, đặc biệt là đối với phía Nga, về mức độ hỗ trợ quân sự của chúng tôi trong lĩnh vực này", Thủ tướng Đức nói.

"Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để trang bị cho quân đội Ukraine các hệ thống vũ khí có tầm bắn phù hợp. Và điều này sẽ tiếp tục trong những tuần và tháng tới, nếu cần thiết, bao gồm cả việc sản xuất các hệ thống vũ khí như vậy tại chính Ukraine", ông nói thêm.

Vào cuối tháng 5, các Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Ukraine đã ký một thỏa thuận tại Berlin về tài trợ cho việc sản xuất vũ khí tầm xa tại Ukraine. Vào đầu tháng 7, có thông tin cho rằng thỏa thuận này liên quan đến máy bay không người lái (UAV) tầm xa, và loại vũ khí này kể từ đó đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết ông thận trọng về ý tưởng chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus của Đức – loại vũ khí mà Ukraine luôn mong muốn nhận được.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Berlin, tháng 5/2025. Ảnh: Al Jazeera

Tại cuộc họp báo hôm 19/11, người đứng đầu chính phủ Đức hứa sẽ tiếp tục đóng góp vào sự hỗ trợ chung của châu Âu để giúp Ukraine tăng cường hệ thống phòng không, và lưu ý rằng Berlin sẽ cung cấp thêm 3 tỷ Euro (3,5 tỷ USD) hỗ trợ quân sự cho Kiev vào năm tới.

Ông Merz cũng bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo EU sẽ đạt được thỏa thuận vào tháng tới về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. "Đây là đòn bẩy mạnh nhất của chúng tôi để đưa Moscow vào bàn đàm phán và chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này về lâu dài", ông nhấn mạnh.

Về thông tin cho rằng chính quyền Trump đang âm thầm xây dựng một kế hoạch hòa bình với Nga nhằm chấm dứt giao tranh ở Ukraine, ông Merz không đưa ra chi tiết nhưng cho biết ông không kỳ vọng sẽ sớm có tiến triển đáng kể.

"Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ hàng ngày với chính quyền Mỹ, bao gồm cả các cố vấn của chúng tôi, để xác định liệu chúng tôi có thể đưa ra một kế hoạch hay không. Nhưng hiện tại, không thể dự đoán liệu điều này có dẫn đến kết quả trong ngắn hạn hay không", ông Merz nói.

"Tuy nhiên, chính phủ Đức và đội ngũ của tôi đang liên lạc hàng ngày với chính quyền Mỹ về vấn đề này", vị Thủ tướng nhấn mạnh.