Biểu tình phản đối chính sách của ông Trump nổ ra khắp nước Mỹ

Đám đông khổng lồ đã tụ tập trên khắp đất nước vào ngày 18/10 để tham gia các cuộc biểu tình "No Kings" phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump liên quan đến nhập cư, giáo dục và an ninh.

Theo Washington Post, người biểu tình đã lấp đầy phần lớn Quảng trường Thời đại ở New York, dọc Đại lộ Pennsylvania ở Washington và tràn vào Công viên Grant ở Chicago. Họ cũng tụ tập tại các địa điểm nhỏ hơn, và dự kiến các sự kiện sẽ diễn ra tại khoảng 2.600 địa điểm.

Những người biểu tình nhảy múa, giơ cao các biển hiệu phản đối. Không khí lễ hội đường phố đã lan rộng ở nhiều nơi và các cuộc tụ tập quần chúng phần lớn diễn ra ôn hòa.

Các cuộc biểu tình được tổ chức tại các thành phố lớn nhỏ, trong nước Mỹ và thậm chí ở cả bên kia bờ Đại Tây Dương – từ các cuộc tụ tập ven đường ở các thị trấn nhỏ và vùng ngoại ô bảo thủ cho đến Đại sứ quán Mỹ tại Berlin, Rome, Paris…

Theo Reuters, các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ được tổ chức bởi hơn 300 nhóm cơ sở, với sự hỗ trợ từ các tổ chức như Indivisible và Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU).

ACLU đã đào tạo pháp lý và kỹ năng giảm căng thẳng cho hàng chục ngàn tình nguyện viên làm nhiệm vụ giữ trật tự tại các sự kiện. Các quảng cáo và thông tin về "No Kings" đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội nhằm kêu gọi sự tham gia rộng rãi hơn.

Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra hồi tháng 6, thu hút hàng triệu người tham gia, chủ yếu trong hòa bình.

Sở Cảnh sát New York và Cảnh sát D.C. đều cho biết họ không thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến biểu tình tính đến chiều ngày 18/10 (giờ địa phương).

Một người mặc trang phục Tượng Nữ thần Tự do tham gia vào ngày biểu tình toàn quốc No Kings tại New York, ngày 18/10/2025. Ảnh: Getty

Giáo sư Dana Fisher từ Đại học American dự đoán rằng các sự kiện lần này có thể ghi nhận hơn 3 triệu người tham gia, dựa trên số lượng đăng ký và dữ liệu từ các cuộc biểu tình trước. Đây có thể là làn sóng biểu tình quần chúng lớn nhất trong những năm gần đây ở "xứ cờ hoa".

Kể từ khi nhậm chức cách đây 10 tháng, chính quyền Trump đã tăng cường thực thi chính sách nhập cư cứng rắn, cắt giảm lực lượng lao động liên bang và giảm ngân sách cho các trường đại học danh tiếng do các vấn đề như biểu tình ủng hộ Palestine, chính sách đa dạng trên khuôn viên trường và các quy định về người chuyển giới.

Một số thành phố lớn đã chứng kiến sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia, được triển khai theo lệnh của Tổng thống Trump để hỗ trợ các đặc vụ thực thi chính sách nhập cư và chống tội phạm.

"Không có gì mang đậm chất Mỹ hơn việc nói rằng, Chúng ta không có vua, và thực hiện quyền biểu tình ôn hòa của mình", bà Leah Greenberg, đồng sáng lập Indivisible – một tổ chức tiến bộ dẫn đầu việc lên kế hoạch cho các sự kiện ngày 18/10, cho biết.

Các cuộc biểu tình nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhân vật Dân chủ nổi bật, bao gồm Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cùng với một số người nổi tiếng.

Cho đến nay, phản ứng của Tổng thống Mỹ đối với các sự kiện vẫn khá im lặng. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox Business vào ngày 17/10, dự kiến phát sóng vào ngày 19/10, ông Trump đã phủ nhận việc được gọi là "vua" và không bình luận nhiều về các cuộc biểu tình.

"Họ đang coi tôi là vua. Tôi không phải là một vị vua", ông nói.

Tuy nhiên, một số chính trị gia hàng đầu của Đảng Cộng hòa, như Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đã chỉ trích các cuộc biểu tình, gọi chúng là "cuộc tuần hành chống Mỹ" và cho rằng chúng khuyến khích bạo lực chính trị.

Các cuộc biểu tình "No Kings" phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ về các vấn đề chính trị và xã hội. Chúng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, đặc biệt sau vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk hồi tháng 9.