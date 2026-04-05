Điểm nóng xung đột ngày 5-4: Chiến thuật phá cầu của Israel ở Nam Lebanon

Theo tờ The Telegraph, từ giữa tháng 3 trở đi, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện chiến dịch không kích có hệ thống, phá hủy ít nhất 7 cây cầu dọc sông Litani thuộc miền Nam Lebanon.

Các cuộc tấn công tập trung vào hạ tầng giao thông huyết mạch nhằm cắt đứt tuyến đường mà Israel cho là hành lang tiếp tế quân sự của Hezbollah.

Tại hiện trường, những quả tên lửa chính xác đã xuyên thủng mặt đường và phá hủy hoàn toàn kết cấu bê tông của nhiều công trình mới.

Điển hình là cầu đường bộ Qasmiyeh trên trục ven biển đã bị trúng tên lửa xuyên thủng mặt đường trước khi phát nổ bên dưới, khiến khói lửa và gạch đá bắn cao hàng trăm mét.

Cầu Al Dalafa ở phía Đông cũng bị phá hủy với một hố tử thần khổng lồ, khiến cấu trúc nhịp cầu đổ sụp xuống thung lũng bên dưới.

Các cây cầu khác tại Zrariyeh và Tayr Filsay cũng lần lượt bị đánh sập, tạo ra những khoảng trống giao thông lên đến 30km giữa các điểm vượt sông còn lại.

Cận cảnh hàng loạt chiếc cầu bị Israel đánh sập ở phía Nam Lebanon. Ảnh: The Telegraph.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hồi cuối tháng 3 tuyên bố quân đội sẽ tiếp tục "kiểm soát các cây cầu còn lại và khu vực an ninh tới sông Litani cho đến khi đảm bảo an toàn cho cư dân miền Bắc Israel".

Ông Israel Katz nhấn mạnh rằng Lebanon có thể đối mặt với việc mất quyền kiểm soát lãnh thổ nếu không thực hiện giải giáp Hezbollah.

Phía Israel lập luận rằng các cây cầu không đơn thuần là công trình dân sự mà đã trở thành tuyến trung chuyển vũ khí và lực lượng đặc nhiệm Radwan ra sát biên giới.

Hiện chỉ còn 4 cây cầu đứng vững ở miền Nam Lebanon để phục vụ xe cứu thương và lực lượng UNIFIL của Liên hợp quốc, song việc di chuyển bị hạn chế nghiêm trọng do sự giám sát chặt chẽ từ phía IDF.

Tuy nhiên, chiến thuật của Israel đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức quốc tế do vi phạm luật bảo vệ hạ tầng dân sự.

Bà Burcu Ozcelik, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện RUSI, nhận định: "Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tách miền Nam Lebanon khỏi miền Bắc, tạo điều kiện thực địa phục vụ mục tiêu thiết lập vùng đệm quân sự hoặc chiếm đóng lâu dài".

Dưới góc độ chiến lược, ông Jacques Neria, chuyên gia an ninh thuộc Trung tâm An ninh và Ngoại giao Jerusalem (JCSA), cho rằng việc phá cầu chủ yếu nhằm kiềm chế hoạt động quân sự thay vì chuẩn bị cho một cuộc xâm chiếm toàn diện.