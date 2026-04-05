Diễn biến các đợt nắng nóng trong tháng 4

Nắng nóng gia tăng trong tháng 4

Theo thông tin dự báo thời tiết tháng 4 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giai đoạn chuyển mùa, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong đó, tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2,5 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh còn hoạt động nhưng cường độ yếu, chủ yếu nén rãnh áp thấp ở phía nam Trung Quốc. Không khí lạnh thời kỳ chuyển mùa có thể gây ra những đợt mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và vùng biển thuộc Biển Đông.

Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên hầu khắp các khu vực trên cả nước, xuất hiện gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung nhiều ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.

Tại các khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4, không khí lạnh còn hoạt động nhưng cường độ yếu, chủ yếu nén rãnh áp thấp ở phía nam Trung Quốc.

"Không khí lạnh thời kỳ chuyển mùa có thể gây ra những đợt mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ" - ông Hòa khuyến cáo. Không khí lạnh cũng có khả năng gây ra dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên các vùng biển thuộc Biển Đông.

Trước đó, trong tháng 3 đã xảy ra 2 đợt không khí lạnh vào ngày 3/3 và ngày 9/3. Các đợt không khí lạnh chủ yếu gây trời rét và mưa rải rác cho khu vực Bắc Bộ.

Liên quan đến tình hình nắng nóng sắp tới, theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên hầu khắp các khu vực trên cả nước. "Nắng nóng có khả năng xuất hiện gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung nhiều ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ" - ông Hòa nói.

Về xu thế mưa, trong thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 30 - 60mm; tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 15 - 30mm, trong đó khu vực cao nguyên Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 30 - 40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong tháng 4, trên hầu khắp cả nước có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ" - ông Hòa cho hay. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ.

Ít khả năng xuất hiện bão trong tháng 4

Dự báo thời tiết tháng 4, một số đợt mưa diện rộng tập trung ở khu vực vùng núi Bắc Bộ trong đó đi kèm một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Theo số liệu trung bình nhiều năm trong tháng 4 trên khu vực Biển Đông có 0,2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới và không đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định tháng 7-9, hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm, khoảng 6,5 cơn trên biển đông và khoảng 2,9 cơn đổ bộ vào đất liền.

Về nắng nóng, dự báo tháng 7-9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng tiếp tục có xu hướng mở rộng và gia tăng về cường độ. Nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, dự báo trong năm 2026, hệ thống khí quyển - đại dương sẽ trải qua nhiều trạng thái chuyển pha.

"Với tính chất chuyển pha liên tục của hiện tượng ENSO quy mô lớn như vậy, điều kiện khí quyển - đại dương sẽ ở trạng thái bất ổn định. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan như bão mạnh, mưa cường suất lớn... xuất hiện trong năm 2026" - ông Khiêm phân tích.

Các thông tin dự báo thời hạn mùa mang tính chất dự báo xu thế. Cơ quan khí tượng đặc biệt nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.