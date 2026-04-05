Sáng mai 6-4, khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và làm công tác tổ chức, nhân sự

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sáng 6-4 khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 7 giờ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Vào 8 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Tại Kỳ họp này, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Tổng Thư lý Quốc hội Lê Quang Mạnh, Kỳ họp thứ Nhất là Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Đây là Kỳ họp đặc biệt, quyết định nhiều nội dung quan trọng, do vậy, công tác chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo phục vụ Kỳ họp như công tác an ninh, hậu cần, lễ tân, y tế được chuẩn bị hết sức chu đáo và quan tâm đặc biệt.

Thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Kỳ họp thứ Nhất họp phiên trù bị vào chiều ngày 5-4, khai mạc vào sáng 6-4 và dự kiến bế mạc vào ngày 23-4 tại Nhà Quốc hội.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 11 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6-4 đến 12-4; đợt 2 từ ngày 20-4 đến 23-4 và dự phòng ngày 24 và 25-4.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để các đại biểu nghiên cứu.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

Về công tác tổ chức, nhân sự, ông Hiển nhấn mạnh đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ Nhất. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự…

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV.

Bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bầu Chủ tịch nước theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI theo đề nghị của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Bầu Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.

"Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội" - ông Nguyễn Văn Hiển nêu rõ.

Theo bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, tại Kỳ họp này sẽ có 39 chức danh được bầu, phê chuẩn.