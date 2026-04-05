Người đàn ông được dìu vào lề sau cú ngã xe, quay lại làn ô tô rồi tử vong

Ngày 5-4, Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến một người đàn ông tử vong trên đường Đỗ Mười, đoạn qua phường Dĩ An (khu vực trước đây thuộc Bình Dương).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông khoảng 65 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đỗ Mười khi đến trước khu vực Bến xe Lam Hồng thì bị ngã.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ dựng xe, dìu nạn nhân vào lề đường. Thời điểm này, người đàn ông chỉ bị trầy xước nhẹ.

Sau đó, người đàn ông rời khỏi vị trí an toàn và đi bộ vào làn đường dành cho ô tô. Ít phút sau, một phương tiện (chưa rõ loại) lưu thông qua đã tông trúng nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh xung quanh để xác định phương tiện gây tai nạn.

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng đang xác minh danh tính, đồng thời tiếp tục truy tìm tài xế cùng phương tiện liên quan để làm rõ vụ việc.