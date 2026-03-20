Điểm nóng xung đột ngày 20-3: UAV lạ xuất hiện bên trên căn cứ quan trọng của Mỹ?

Một loạt thiết bị bay không người lái (UAV) bí ẩn vừa bị phát hiện bay lượn trên pháo đài Fort Lesley J. McNair (căn cứ quân sự nằm ngay thủ đô Washington, D.C.), nơi ở của nhiều quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth.

Theo nguồn tin của The Washington Post, trong khoảng 10 ngày qua đã ghi nhận nhiều lần UAV lạ bay vào khu vực căn cứ kể trên.

Các thiết bị bay không rõ danh tính khiến giới chức Mỹ đặc biệt lo ngại, nhất là trong bối cảnh căng thẳng với Iran đang leo thang nhanh chóng.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra không lâu sau khi Mỹ - Israel tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào giới lãnh đạo cấp cao của Iran, trong đó có việc ám sát cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Ngoại trưởng Marco Rubio (trái) và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: AP

Theo RT, một đơn vị tinh nhuệ của Iran là Lực lượng Quds, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được cho là đã phát đi cảnh báo cứng rắn. Theo đó, các quan chức Mỹ và Israel sẽ không còn an toàn ở bất kỳ đâu trên thế giới, kể cả trong chính ngôi nhà của họ.

Trước diễn biến này, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tiết lộ quân đội đang tăng cường giám sát và theo dõi khu vực, đồng thời đánh giá lại mức độ rủi ro an ninh.

Những lần UAV xuất hiện được cho là đã kích hoạt một cuộc họp khẩn tại Nhà Trắng, trong đó có cả phương án xem xét di dời nơi ở của ông Rubio và ông Hegseth. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, đến thời điểm hiện tại hai quan chức này vẫn đang lưu trú tại pháo đài Fort Lesley J. McNair.

Phản hồi về vụ việc, người phát ngôn Lầu Năm Góc từ chối bình luận chi tiết, cho rằng việc công khai thông tin liên quan đến nơi ở và di chuyển của các lãnh đạo quốc phòng là cực kỳ thiếu trách nhiệm.

Pháo đài Fort McNair nằm sát khu vực Đồi Capitol và Nhà Trắng, đồng thời là nơi đặt Đại học Quốc phòng Mỹ cùng nhiều cơ quan đầu não của quân đội nước này.

Tuy vậy, theo đánh giá, khu vực này lại không có vành đai an ninh dày đặc như một số căn cứ quân sự khác quanh thủ đô.

Không chỉ dừng lại ở Washington, giới tình báo Mỹ còn âm thầm phát đi cảnh báo tới các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ về nguy cơ Iran có thể tiến hành các hành động trả đũa trong thời gian tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu toàn bộ cơ quan đại diện ở nước ngoài lập tức rà soát và tăng cường các biện pháp an ninh.

Ở trong nước, một số cảnh báo tương tự cũng được gửi tới bang California. Tuy nhiên, Thống đốc Gavin Newsom cho biết ông chưa nắm được bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Nhà Trắng tìm cách trấn an dư luận. Thư ký báo chí Karoline Leavitt khẳng định không tồn tại mối đe dọa nào từ Iran đối với lãnh thổ Mỹ và chưa từng có.