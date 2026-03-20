Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ hạ cánh khẩn cấp, nghi trúng hoả lực từ Iran

Đại uý Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết, chiếc máy bay tàng hình thế hệ thứ năm F-35 đang "thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran" thì buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ông Hawkins lưu ý máy bay đã hạ cánh an toàn và vụ việc đang được điều tra.

"Máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc đang được điều tra", ông nói.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Iran bắn trúng máy bay chiến đấu Mỹ kể từ khi bắt đầu xung đột vào ngày 28/2. Được biết, cả Mỹ và Israel đều đang vận hành F-35, giá của mỗi chiếc tiêm kích khoảng 100 triệu USD.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Mỹ liên tục khẳng định chiếm ưu thế trong chiến dịch nhằm vào Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sáng thứ Năm (19/3) cho biết, Mỹ đang "giành chiến thắng một cách quyết định" và hệ thống phòng không của Iran đã bị "vô hiệu hóa hoàn toàn".

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết nước này chỉ thể hiện một "phần nhỏ" sức mạnh của mình trong phản ứng trả đũa các cuộc tấn công, nhằm thể hiện sự kiềm chế trước các lời kêu gọi giảm leo thang.

"Lý do duy nhất cho sự kiềm chế là tôn trọng yêu cầu giảm leo thang căng thẳng", ông Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Ông Araghchi cảnh báo nếu Israel phát động một cuộc tấn công khác, phản ứng của Iran sẽ mạnh mẽ hơn lần trước.

"Sẽ không có sự kiềm chế nào nếu cơ sở hạ tầng của chúng tôi bị tấn công một lần nữa", Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói.