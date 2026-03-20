Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, trời mát kèm mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20/3, không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường xuống phía Nam. Tuy nhiên, do khối không khí lạnh này có cường độ yếu và phát triển lệch về phía Đông, thời tiết Hà Nội trong ngày 21/3 tiếp tục nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2; nhiệt độ giảm nhẹ so với những ngày trước đó.

Miền Bắc sắp chuyển mưa do không khí lạnh.

Từ ngày 22/3, thời tiết Hà Nội giảm mưa, trưa và chiều trời nắng nhiều hơn. Dù vậy, đêm và sáng, thành phố vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, cảm giác se lạnh.

Các nơi khác ở miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ ngày 20 đến 21/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 20-3, khu vực vùng núi và trung du miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi.

Từ đêm 21 đến ngày 29/3, miền Bắc và Bắc miền Trung tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng trong ngày 21 và ngày 22/3, vùng núi và trung du miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác, có nơi dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/3:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 21–23 độ, nhiệt độ cao nhất 26–28 độ. Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất 26–29 độ, riêng khu Tây Bắc 30–33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 25–28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi và trung du đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, nhiệt độ cao nhất 27–30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, nhiệt độ cao nhất 28–31 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, nhiệt độ cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, nhiệt độ cao nhất 32–34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.