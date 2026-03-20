Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-35 của Mỹ

Theo đài CNN ngày 19-3, hai nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết một tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), xác nhận chiếc phi cơ đang "thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran" thì buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

"Máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công hiện ở tình trạng ổn định. Vụ việc đang được điều tra làm rõ" - ông Tim Hawkins tuyên bố, không xác nhận cũng không phủ nhận việc máy bay có bị trúng hỏa lực từ mặt đất hay không.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa tuyên bố lực lượng này đang "giành chiến thắng quyết định" và đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran.

F-35 là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến và đắt tiền nhất trong kho vũ khí của Mỹ, có giá hơn 100 triệu USD mỗi chiếc. Cả lực lượng Mỹ và Israel đều sử dụng loại máy bay này trong các chiến dịch đang diễn ra chống lại Iran.

Nếu vụ việc được xác nhận thì đây là lần đầu tiên Iran bắn trúng phi cơ Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, báo hiệu sự thay đổi trong cục diện đối đầu.

Việc một tiêm kích tàng hình giá trị cao bị nhắm mục tiêu đã đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả của ưu thế hàng không Mỹ cũng như khả năng thích nghi của lực lượng phòng thủ Iran trước các chiến dịch không kích dồn dập từ phía Mỹ và Israel.

Không lâu sau, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran tuyên bố đã bắn trúng một máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không và đã công bố video cho thấy chiếc máy bay bị trúng đạn.

Đoạn video ảnh nhiệt do IRGC công bố cho thấy bóng dáng một máy bay, có vẻ trùng khớp với F-35, bị trúng một vật thể bay chưa xác định. Video bị cắt đột ngột ngay sau khi xảy ra cú đánh trúng.

“Hiện chưa rõ số phận của chiếc máy bay và đang được điều tra, khả năng rơi là rất cao” - IRGC cho biết trong một tuyên bố.

Theo CNN, bắn trúng máy bay Mỹ có thể là “tên lửa 358”, còn gọi là SA-67, một loại tên lửa đất đối không do Iran tự phát triển, được giới thiệu vào cuối những năm 2010. Nó được cho là kết hợp đặc tính của đạn phòng không truyền thống và máy bay không người lái tầm xa, có khả năng bay lơ lửng trong thời gian dài như một loại đạn tuần kích để chờ mục tiêu rồi tấn công.