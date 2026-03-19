Tổng thống Trump dọa 'cho nổ tung' mỏ khí đốt lớn nhất của Iran

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 19/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Israel, trong cơn tức giận trước những diễn biến gần đây ở Trung Đông, đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội vào một cơ sở lớn thuộc mỏ khí đốt Pars của Iran. Tuy nhiên, chỉ một phần tương đối nhỏ của toàn bộ cơ sở này bị ảnh hưởng".

Theo ông Trump, Mỹ không hề được thông báo trước về cuộc tấn công cụ thể này. Qatar cũng hoàn toàn không liên quan và không có bất kỳ thông tin nào về việc sẽ xảy ra.

Khói và lửa bốc lên gần mỏ khí đốt Pars sau một vụ tấn công hôm 18/3.

"Mỹ không hề hay biết về vụ tấn công này và Qatar cũng vậy. Đáng tiếc, Iran không nắm được những thông tin này, cũng như các chi tiết liên quan đến vụ tấn công Pars, nên đã phản ứng một cách thiếu cơ sở và không công bằng bằng việc tấn công vào một phần cơ sở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar", ông Trump lưu ý.

Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh, Israel sẽ không thực hiện thêm bất kỳ cuộc tấn công nào liên quan đến mỏ khí đốt Pars - một cơ sở cực kỳ quan trọng và có giá trị, trừ khi Iran tiếp tục tấn công một quốc gia không liên quan, như trường hợp của Qatar.

Theo ông, trong kịch bản đó, "Mỹ, có hoặc không có sự hỗ trợ hay đồng thuận của Israel cũng sẽ cho nổ tung toàn bộ mỏ khí đốt Pars với sức mạnh chưa từng có, vượt xa những gì Iran từng chứng kiến trước đây".

Tổng thống Trump cho biết, ông không mong muốn để tình huống leo thang đến mức độ tàn phá như vậy, bởi những hậu quả lâu dài mà nó có thể gây ra cho tương lai của Iran. Tuy nhiên, nếu cơ sở LNG của Qatar tiếp tục bị tấn công, ông sẽ không do dự hành động.

Trước đó, sau cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, ngoại trưởng của 12 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo ra tuyên bố chung kêu gọi Iran "ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công" và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trong tuyên bố, các ngoại trưởng lên án những cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh, Jordan, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ, mà họ cho rằng Tehran đã nhắm mục tiêu vào "nhiều khu dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cơ sở dầu mỏ, nhà máy khử muối, sân bay, tòa nhà dân cư và cơ sở ngoại giao".

Các ngoại trưởng cũng lên án những cuộc tấn công của Israel vào Lebanon và "tái khẳng định sự ủng hộ đối với an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon".

Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh Iran nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh, với các vụ cháy được báo cáo tại nhiều cơ sở ở Qatar và một số tên lửa đạn đạo bị đánh chặn ở Ả Rập Xê Út.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Tư (18/3) cáo buộc Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí của nước này, bao gồm cả mỏ khí đốt tự nhiên Pars lớn nhất thế giới.

Bộ Quốc phòng Qatar hôm thứ Năm (19/3) cho biết Iran đã tấn công khu công nghiệp Ras Laffan, trung tâm năng lượng chính của Qatar, bằng tên lửa đạn đạo chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công trước đó. Công ty năng lượng nhà nước QatarEnergy cho biết trung tâm này đã bị hư hại nặng nề sau các cuộc tấn công.