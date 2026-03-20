Không chỉ dưới lòng đường, camera AI Hà Nội sẽ 'soi' 24/24h cả trên vỉa hè

Thời gian gần đây, thông qua hệ thống camera AI, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường ghi nhận, xử lý không chỉ các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông mà còn theo dõi, xử lý nhiều hành vi vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, hệ thống camera AI giám sát được khai thác để phát hiện các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây cản trở lưu thông như dừng, đỗ xe sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng xe quá vạch dừng, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng làn đường, chuyển hướng không đúng quy định.

Ngoài các vi phạm giao thông, camera cũng ghi nhận tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, tập kết hàng hóa, dừng đỗ phương tiện trái phép - những yếu tố được xác định là góp phần làm gia tăng ùn tắc tại khu vực nội đô.

Ghi nhận tại nhiều tuyến phố trung tâm như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Giải Phóng, Lê Duẩn, Tràng Tiền, Hàng Khay, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo, Tây Sơn…, tình trạng phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định, xe máy dừng chờ vượt vạch, ô tô đỗ sát nút giao, hàng quán chiếm dụng vỉa hè vẫn diễn ra, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Một số khu vực dù có biển cấm dừng, cấm đỗ nhưng phương tiện vẫn vi phạm, gây thu hẹp mặt đường, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Không chỉ phát hiện lỗi giao thông, hệ thống camera AI tại Hà Nội còn ghi nhận các vi phạm trật tự đô thị như dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm vỉa hè,...

Lực lượng chức năng cho biết, tại các vị trí đã được lắp đặt camera AI, hình ảnh vi phạm được truyền trực tiếp về trung tâm để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý. Việc theo dõi không chỉ dừng ở lỗi giao thông mà còn kết hợp kiểm soát trật tự đô thị, nhất là tại các tuyến phố thường xuyên xảy ra ùn tắc, khu vực gần nút giao, bến xe, bệnh viện, trung tâm thương mại.

Đối với các địa bàn chưa được lắp đặt hệ thống camera, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trực tiếp, sử dụng thiết bị ghi hình nghiệp vụ để phát hiện vi phạm, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ sai quy định nhằm hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, dừng xe đúng vạch, không dừng đỗ tại khu vực cấm, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các tuyến phố trung tâm có mật độ phương tiện cao.