​'Cú tát' với tình báo Mossad: Iran cài cắm mạng lưới điệp viên khắp Israel

Trong nhiều năm qua, Israel được cho là tiến hành cuộc chiến ngầm ngay trong lòng Iran, kết hợp nhiều biện pháp như hoạt động bí mật, ám sát có chủ đích, gây sức ép và chiến dịch tâm lý nhằm làm suy yếu chính quyền tại Tehran. Trong khi ở chiều ngược lại, thông tin về những chiến dịch bí mật của Iran bên trong Israel vẫn còn rất hạn chế, cũng như cuộc đấu trí âm thầm đang diễn ra giữa Tehran và cơ quan tình báo Israel.

Cả Iran và Israel đều bí mật cài cắm tình báo. (Ảnh: Getty)

Cuộc chiến ngầm bên trong Israel

Drop Site News đã tiếp cận được các bản tóm tắt báo cáo tình báo nội bộ của Iran cùng nhiều hình ảnh và tài liệu liên quan đến những chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật nhằm vào công dân Israel. Theo các tài liệu này, trong 3 năm qua, cơ quan tình báo Iran tiến hành nhiều hoạt động quy mô nhỏ nhưng mang tính chủ động với mục tiêu khoét sâu những vết nứt trong Israel và xây dựng mối quan hệ với công dân Israel.

“Một cuộc chiến ngầm đã kéo dài nhiều năm giữa Iran và Mỹ cùng Israel. Những hoạt động kiểu này hiếm khi được thừa nhận công khai và cũng khó có khả năng sẽ có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm. Không quốc gia nào công khai nói về chúng", quan chức Iran giấu tên thông tin.

Trong hai năm gần đây, có khoảng 30 công dân Israel bị bắt với cáo buộc tham gia hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng trong lãnh thổ Israel. Phần lớn những cáo buộc liên quan đến việc theo dõi, thu thập thông tin và thực hiện hành vi phá hoại.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các hoạt động này leo thang thành những hành vi bạo lực có chủ đích nhằm vào mục tiêu cụ thể. Theo báo cáo của Trung tâm Phân tích Dor Moriah, trong năm 2025, số vụ việc nghi ngờ hoặc được xác nhận công dân Israel tham gia hoạt động gián điệp cho tình báo Iran tăng tới 400%.

Nhiều tài liệu cũng cho thấy, lực lượng tình báo Iran đang tìm cách tuyển mộ những cá nhân sinh sống tại Israel để phát tán thông điệp chính trị ở không gian công cộng. Những hoạt động này bao gồm việc treo biểu ngữ và bảng hiệu mang nội dung chính trị trong nước, đồng thời sử dụng biểu tượng cách điệu của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Iran bí mật cài cắm gián điệp bên trong Israel. (Ảnh minh hoạ)

Theo các nguồn tin liên quan, các cuộc liên lạc và tuyển mộ như vậy diễn ra trong khoảng thời gian từ khi các cuộc biểu tình phản đối cải cách tư pháp bùng nổ tại Israel vào năm 2023 cho đến giai đoạn xung đột tại dải Gaza.

Nỗ lực bí mật của Iran

Các hoạt động của Iran được mô tả như chiến dịch diễn ra song song với nỗ lực của Israel - một quan chức gọi đây là “biện pháp đáp trả” nhằm tác động đến tình hình bên trong Israel. Tuy nhiên, xét về quy mô, phạm vi cũng như mức độ rủi ro, các hoạt động đó vẫn được cho là nhỏ hơn đáng kể so với những chiến dịch mà Israel bị cáo buộc tiến hành trong nhiều năm, bao gồm việc gây bất ổn hoặc thực hiện vụ ám sát bên trong lãnh thổ Iran.

Trong số những tài liệu được cung cấp cho Drop Site có bằng chứng về các nhóm mạng xã hội do các điệp viên thuộc MOIS thiết lập, cùng nhiều báo cáo tình báo chi tiết mô tả quá trình tuyển mộ các nguồn tin bên trong Israel. Hồ sơ cũng bao gồm các bản tóm tắt hoạt động của những công dân Israel bị mạng lưới gián điệp Iran lôi kéo, kèm theo hàng loạt hình ảnh ghi lại các áp phích tuyên truyền, tờ rơi, áo phông và nhiều loại tài liệu khác mà những nguồn tin này phát tán thay mặt cho Tehran.

Tháng 6/2023, tờ Haaretz công bố thông tin chiến dịch dàn dựng bí ẩn xuất hiện ngay bên trong Israel, liên quan đến làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi.

Cùng thời điểm đó, Cơ quan An ninh Nội địa Israel Shin Bet tiết lộ lực lượng này “gần đây phát hiện các hoạt động gây ảnh hưởng của Iran trên mạng xã hội tại Israel”. Theo cơ quan này, chiến dịch được thiết kế nhằm khoét sâu những rạn nứt vốn đã tồn tại trong xã hội Israel, kích động căng thẳng chính trị và xã hội trên toàn bộ phe phái trong đời sống chính trị của nước này.

Hình ảnh biểu tình chống ông Netanyahu ở Israel được cho là do tình báo Iran tạo ra.

Từ giám sát đến tấn công bạo lực

Từ năm 2024 đến nay, Israel đưa ra gần 30 cáo trạng nhằm vào công dân bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran, dù thực tế mới chỉ có một trường hợp bị kết án. Giới chức an ninh Israel cũng gây sức ép lên hệ thống công tố nhằm đẩy nhanh tiến trình xét xử và tuyên án với mục tiêu tạo hiệu ứng răn đe rõ rệt.

“Những bản án phải được đưa ra nhanh chóng và nghiêm khắc hơn. Chỉ cần công chúng thấy bị cáo phải đối mặt với mức án 10 năm tù, bản thân điều đó đủ để khiến những người khác phải chùn bước", một quan chức an ninh Israel nói với kênh YNet hồi tháng 1.

Trong khi đó, ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc chiến ngầm giữa Israel và Iran vẫn âm ỉ kéo dài cho đến hiện nay. Các chiến dịch tung tin đồn trên mạng xã hội, những thông điệp lan truyền qua kênh truyền thông chịu ảnh hưởng từ cả Tel Aviv lẫn Tehran, cùng hàng loạt lời cảnh báo về khả năng nổi dậy trong tương lai và nguy cơ Israel thâm nhập sâu vào Iran đều phản ánh cuộc đối đầu âm thầm nhưng căng thẳng giữa hai bên.

Ở khía cạnh khác, Tehran cáo buộc Israel đứng sau việc thổi bùng tình trạng hỗn loạn và bạo lực trong nội bộ Iran thông qua chiến dịch bí mật.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard ngày 18/3 cho biết Iran đã hành quyết một công dân Thụy Điển với cáo buộc “làm gián điệp cho Israel”.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết người này là Kourosh Keyvani, bị bắt giữ từ năm ngoái và bị cáo buộc “hợp tác tình báo và hoạt động gián điệp vì lợi ích của chính phủ Israel”.