Nga sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh nếu châu Âu tấn công

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh Sputnik

“Nếu châu Âu thực sự hiện thực hóa những lời đe dọa chuẩn bị chiến tranh chống lại chúng tôi và bắt đầu tấn công Liên bang Nga, thì Tổng thống (Nga Putin) đã nói rõ: Đó sẽ không phải là một chiến dịch quân sự đặc biệt từ phía chúng tôi. Đó sẽ là phản ứng quân sự toàn diện bằng tất cả các phương tiện mà chúng tôi có, phù hợp với các văn kiện học thuyết liên quan”, ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga NTV.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và không có ý định tấn công châu Âu.

“Chúng tôi đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chúng tôi hoàn toàn không có ý định tấn công bất kỳ nước châu Âu nào. Điều đó hoàn toàn không cần thiết đối với chúng tôi”, Bộ trưởng Lavrov nói.

Ông nói: “Nếu châu Âu thực hiện lời đe dọa chuẩn bị chiến tranh chống lại chúng tôi và phát động một cuộc tấn công vào Liên bang Nga, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự toàn diện từ phía chúng tôi, với tất cả khả năng quân sự hiện có”.

Tại cuộc họp báo cuối năm vào tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công NATO là "vô lý".

Tuy nhiên, các quan chức Nga cho rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí tầm xa và tiên tiến, làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Moscow cũng cáo buộc EU tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian với Ukraine và kéo dài cuộc xung đột.