Tình tiết bất ngờ trong vụ ám sát tướng Nga lần đầu được hé lộ

Giới chức Nga thông báo đã bắt giữ các nghi phạm trong vụ ám sát hụt Trung tướng Vladimir Alekseyev - Phó Tổng Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU). Trong số những người bị bắt giữ có một người đàn ông gốc Ukraine - làm việc tại công ty có liên quan đến Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).

Quan chức Nga cho biết nghi phạm tấn công là Liubomyr Korba (66 tuổi), bị bắt ở Dubai và bị dẫn độ về Nga. Các nhà điều tra cho rằng Korba đến từ vùng Ternopil của Ukraine và tới Moskva vào cuối năm 2025 theo lệnh của tình báo Ukraine để thực hiện hành động khủng bố.

Trung tướng Vladimir Alekseyev - Phó Tổng Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU). (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nghi phạm thứ hai, V. Vasin (67 tuổi) bị bắt giữ tại Moskva. Nhà báo Christo Grozev đã chỉ rõ sự bất thường về địa điểm làm việc của nghi phạm.

"Một người là đàn ông gốc Ukraine 66 tuổi bị bắt giữ ở Dubai, nhưng người kia là V. Vasin, 67 tuổi - làm việc cho công ty liên quan đến FSB, chuyên sản xuất công cụ giám sát. Thật là một bước ngoặt bất ngờ", nhà báo Grozev nhận xét.

Tuy nhiên, Ukraine lập tức phủ nhận mọi sự liên quan và Ngoại trưởng Andrii Sybiha nhấn mạnh Kiev không có liên hệ gì với vụ việc. Các phương tiện truyền thông phương Tây, bao gồm tờ Washington Post cho rằng vụ tấn công có thể phản ánh những cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ giữa giới tinh hoa Nga và ông Alekseyev nhiều khả năng bị nhắm mục tiêu do tranh chấp nội bộ.

Hôm 6/2, Trung tướng Vladimir Alekseyev bị bắn trọng thương tại Moskva. Ngay sau khi sự việc diễn ra, ông Alekseyev đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi các đoàn đàm phán của Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc hai ngày đối thoại tại Abu Dhabi. Phái đoàn Nga do Cục trưởng tình báo quân sự, Đô đốc Igor Kostyukov, dẫn đầu.

Tướng Alekseyev giữ cương vị Phó Cục trưởng thứ nhất của cơ quan tình báo quân sự Nga từ năm 2011. Ông được xem là nhân vật then chốt trong việc giám sát các công ty quân sự tư nhân của Nga, đồng thời từng nằm trong nhóm quan chức cấp cao được cử đi thương lượng với Yevgeny Prigozhin trong cuộc binh biến chớp nhoáng của Wagner Group vào mùa hè năm 2023.