Đảng Dân chủ cảnh báo cứng rắn khi Tổng thống Mỹ triệu hồi gần 30 đại sứ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Tổng thống Trump trong những ngày gần đây đã ra lệnh triệu hồi hơn 20 nhà ngoại giao đang công tác tại châu Âu, châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh về Washington, sau đó dự định thay thế bằng những cái tên mới để đảm bảo các phái đoàn ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài tuân thủ chính sách "Nước Mỹ trên hết".

Tuy nhiên, quyết định này của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều thượng nghị sĩ đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

Những nghị sĩ này gọi việc triệu hồi hàng loạt đại sứ là một “động thái chưa từng có”, mà chưa chính quyền nào thực hiện kể từ khi Quốc hội thành lập ngành ngoại giao cách đây một thế kỷ.

Nhóm nghị sĩ cũng cho biết, hiện chưa có kế hoạch thay thế các đại sứ bằng những ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Việc này khiến số lượng các vị trí đại sứ Mỹ bị bỏ trống lên tới hơn 100 người, chiếm khoảng một nửa tổng số các vị trí đại sứ Mỹ trên toàn thế giới. Khoảng 80 vị trí đã bị bỏ trống trước khi quyết định của ông Trump được đưa ra.

Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận. Một quan chức cấp cao của bộ này hôm 22/12 mô tả việc triệu hồi hàng loạt đại sứ là "một quy trình tiêu chuẩn trong bất kỳ chính quyền nào."

"Trong khi hơn 100 đại sứ quán Mỹ thiếu lãnh đạo cấp cao và đang chờ đợi một đại sứ Mỹ mới, thì Trung Quốc, Nga và các nước khác sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo nước ngoài mà chúng ta đã bỏ quên, cho phép các đối thủ của chúng ta mở rộng phạm vi và ảnh hưởng, để hạn chế, thậm chí gây hại đến lợi ích của Mỹ”, các nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết.

Họ nói thêm, rằng tại các khu vực từ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đến châu Phi và Balkan cũng như Mỹ Latinh, “Washington sẽ ở thế bị động trong việc đối phó với tầm ảnh hưởng kinh tế ngày càng mở rộng của Trung Quốc”.

"Những đại sứ này đã thể hiện cam kết trong việc trung thành thực hiện các chính sách của chính quyền cả hai đảng trong nhiều thập kỷ", các thượng nghị sĩ nói. "Chúng tôi kêu gọi các vị đảo ngược quyết định này ngay lập tức trước khi vị thế của Mỹ trên thế giới bị tổn hại thêm”.

Các nhà ngoại giao, dù phục vụ theo ý muốn của tổng thống, thường được coi là trung lập và thường phục vụ từ ba đến bốn năm tại các vị trí ở nước ngoài, bất kể sự thay đổi chính phủ.

Nhưng ông Trump từ lâu đã tỏ ra nghi ngờ và nhiều lần cam kết sẽ "thanh lọc bộ máy ngầm" bằng cách sa thải những quan chức mà ông cho là không trung thành, và bổ nhiệm những người trung thành vào các vị trí cấp cao.

Hồi tháng 2, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Ngoại trưởng Marco Rubio cải tổ ngành ngoại giao Mỹ để đảm bảo chính sách đối ngoại của ông được thực hiện một cách đúng đắn.

Vào tháng 7, chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm hơn 1.300 nhà ngoại giao và công chức Bộ Ngoại giao khi Washington phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng trên trường quốc tế: xung đột Nga - Ukraine, xung đột Dải Gaza và căng thẳng ở Trung Đông giữa Israel và Iran.