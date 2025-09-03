Vì sao Thủ tướng Ấn Độ Modi vắng mặt trong lễ duyệt binh của Trung Quốc?

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau trong cuộc gặp vào đầu tháng 9/2025. Ảnh: Getty

CNN ngày 3/9 nhận định, việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không tham gia lễ duyệt binh của Trung Quốc dường như là một động thái ngoại giao có tính toán rõ ràng.

Nếu tham dự, ông Modi dễ bị xem là gián tiếp ủng hộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc — lực lượng đang đối đầu với binh lính Ấn Độ tại dãy Himalaya kể từ vụ xung đột chết người năm 2020.

Theo CNN, sự vắng mặt của ông Modi có thể còn do vai trò của Bắc Kinh trong cuộc xung đột ngắn nhưng đẫm máu giữa Ấn Độ và Pakistan trong năm nay.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Trung Quốc đã chiếm tới 81% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Pakistan trong 5 năm qua, và một phần trong số đó được Pakistan sử dụng trong cuộc đụng độ kéo dài 4 ngày với Ấn Độ.

Việc Thủ tướng Ấn Độ không tham dự lễ duyệt binh của Trung Quốc gửi đi một thông điệp rõ ràng: Quan hệ trở lại bình thường là không thể nếu căng thẳng biên giới vẫn còn giữa hai nước và vấn đề mối quan hệ giữa Trung Quốc và Pakistan.

Theo CNN, nếu ông Modi xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng Thế chiến II (với Nhật Bản đầu hàng) cùng ông Tập, điều đó có thể gây phản ứng tiêu cực từ Tokyo — một đối tác chiến lược và kinh tế quan trọng của New Delhi.

Vắng mặt tại lễ duyệt binh giúp ông Modi minh định rõ ranh giới. Ấn Độ sẵn sàng hợp tác cùng Trung Quốc ở các diễn đàn đa phương, nhưng sẽ không để những cử chỉ ngoại giao mang tính biểu tượng che mờ các mối lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra từ ngày 31/8 đến 1/9/2025 tại Thiên Tân, Trung Quốc, ông Modi đã có cuộc gặp bên lề với Chủ tịch Tập Cận Bình — lần đầu tiên trong 7 năm qua.

Cuộc hội kiến diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn–Trung đang dần được hạ nhiệt sau căng thẳng biên giới năm 2020. Ông Modi nhấn mạnh mong muốn đưa quan hệ "trở lại như trước năm 2020", trong khi ông Tập gọi mối quan hệ hai nước là điệu "rồng – voi" cần cùng nhảy vũ khúc hòa hợp.

Theo Reuters, tại SCO, hai bên cam kết sẽ giải quyết các khác biệt xung quanh tranh chấp biên giới, một trong những nguyên nhân khiến quan hệ đóng băng kể từ 2020.