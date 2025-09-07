Ông Trump phát biểu bất ngờ về quan hệ, Thủ tướng Ấn Độ lập tức đáp lời

Ông Trump và ông Modi trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng (ảnh: Reuters)

Ông Trump: Tôi luôn là bạn của Thủ tướng Modi

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng hôm 6/9, Tổng thống Mỹ khẳng định quan hệ Mỹ - Ấn Độ rất “đặc biệt” và ông có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Thủ tướng Ấn Độ Modi.

“Tôi sẽ luôn là bạn của Thủ tướng Modi. Ông ấy là một thủ tướng tuyệt vời. Tôi luôn là bạn của ông ấy. Tôi không hài lòng với những gì ông ấy đang làm vào thời điểm này. Nhưng Ấn Độ và Mỹ có mối quan hệ rất đặc biệt. Không có gì phải lo lắng cả”, ông Trump nói.

Chỉ một ngày trước đó, hôm 5/9, ông Trump dường như tỏ thái độ không hài lòng khi đăng bức ảnh lãnh đạo 3 nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại thành phố Thiên Tân (31/8) và cho rằng Mỹ đã “đánh mất” Nga, Ấn Độ.

“Có vẻ như chúng ta đã đánh mất Nga và Ấn Độ vào tay Trung Quốc khó lường”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth.

Trong cuộc phỏng vấn mới, ông Trump hạ thấp động thái này.

“Tôi không nghĩ vậy. Tôi khá thất vọng khi Ấn Độ, như các bạn đã biết, mua rất nhiều dầu từ Nga. Và tôi đã nói cho họ biết điều đó”, ông Trump nói hôm 6/9.

Phản ứng của Thủ tướng Ấn Độ

Không lâu sau khi các phát biểu mới của ông Trump được truyền thông đăng tải, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bình luận trên mạng xã hội và nhấn mạnh, quan hệ Mỹ - Ấn Độ vẫn “rất tích cực”.

“Chúng tôi trân trọng và hoàn toàn đáp lại tình cảm, những đánh giá tích cực của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mối quan hệ giữa 2 nước”, ông Modi viết trên mạng xã hội X hôm 6/9.

Theo ông Modi, Ấn Độ và Mỹ có “mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” và sẽ tiếp tục “hướng tới tương lai”.

Từ ngày 27/8, Mỹ bắt đầu áp dụng mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu Ấn Độ, liên quan đến việc nước này mua nhiều dầu Nga.

Theo Reuters, bất chấp những phát biểu mới có phần tích cực của ông Trump, quan hệ Mỹ - Ấn Độ vẫn căng thẳng trong bối cảnh 2 nước chưa đạt được thỏa thuận thuế quan.