Ông Trump muốn EU tung đòn thuế “không tưởng” với Ấn Độ và Trung Quốc

Nguồn tin cho biết ông Trump đưa ra đề nghị này trong một cuộc họp trực tuyến với các quan chức cấp cao EU, trong đó các bên bàn về việc làm thế nào để gây khó khăn cho Nga trong xung đột ở Ukraine.

Một quan chức Mỹ sau đó nói: “Washington đã sẵn sàng hành động ngay, nhưng chúng tôi chỉ làm nếu các đối tác châu Âu cùng tham gia”.

“Cách tiếp cận rõ ràng nhất là tất cả cùng áp thuế thật mạnh và giữ nguyên cho đến khi Trung Quốc đồng ý ngừng mua dầu”, quan chức này thuật lại lời ông Trump. Một quan chức khác nói thêm rằng sau khi EU áp thuế 100% với hàng hóa Ấn Độ và Trung Quốc, Mỹ sẽ làm y hệt.

Phía EU trước đó đã bắt đầu thảo luận khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt gián tiếp nhằm vào Trung Quốc vì nhập khẩu năng lượng từ Nga, nhưng các cuộc trao đổi mới ở giai đoạn ban đầu và vẫn phụ thuộc vào lập trường của Washington.

Ông Trump đã áp thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Ấn Độ. Đối với Trung Quốc, Mỹ đã nhiều lần hoãn áp thêm thuế quan để tránh làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến mùa mua sắm cuối năm. Lần hoãn thuế quan mới nhất của Mỹ với Trung Quốc là vào tháng 8 và có thời hạn đến tháng 11/2025.

Ấn Độ nhiều lần phản đối sức ép bên ngoài, khẳng định nhu cầu năng lượng từ Nga là thiết yếu cho kinh tế trong nước. Tháng trước, ông Trump đã tăng gấp đôi thuế với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, viện dẫn quan hệ năng lượng giữa New Delhi và Moscow. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman gọi quyết định này là “không công bằng và phi lý”, nhấn mạnh chính sách dầu mỏ của nước này dựa trên lợi ích kinh tế nội tại.

Bắc Kinh cũng bác bỏ sức ép từ phương Tây, khẳng định sẽ “bảo đảm an ninh năng lượng” theo lợi ích quốc gia. Quan chức Trung Quốc cảnh báo rằng “chiến tranh thuế quan sẽ không có người thắng”.

Nga hiện vẫn là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất cho cả Trung Quốc và Ấn Độ kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Ông Vladimir Putin gần đây lên tiếng chỉ trích phương Tây gây áp lực với Bắc Kinh và New Delhi, cho rằng việc tìm cách trừng phạt như vậy sẽ kìm hãm sự trỗi dậy kinh tế.

Ông Trump trao đổi với lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vào năm 2020. Ảnh: EPA.