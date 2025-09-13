Ông Trump thừa nhận hệ quả khi "làm căng" với Ấn Độ

Bất chấp Mỹ gây áp lực, Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga (ảnh: BBC News)

Phát biểu hôm 12/9 trong cuộc phỏng vấn của Fox News, ông Trump thừa nhận mức thuế 50% đối với Ấn Độ đang “gây ra rạn nứt” giữa Washington và New Delhi. Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã làm nhiều điều để hướng đến chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

“Hãy nhìn xem, Ấn Độ là khách hàng lớn nhất của họ (Nga). Tôi đã áp thuế 50% đối với Ấn Độ vì họ tiếp tục mua dầu từ Nga. Đó không phải điều dễ dàng. Đó là một vấn đề lớn, và nó gây ra rạn nứt với Ấn Độ”, ông Trump nói.

“Nhưng tôi đã làm điều đó. Tôi đã làm rất nhiều rồi. Nên nhớ rằng đây là vấn đề của châu Âu hơn là vấn đề của chúng ta”, ông Trump nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ cho biết, kể từ khi nhậm chức, ông đã giúp giải quyết rất nhiều cuộc xung đột trên thế giới.

“Tôi đã giải quyết 7 cuộc chiến. Tôi đã làm rất nhiều, trong đó có cả cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan. Những cuộc chiến lớn hơn, tưởng chừng không thể giải quyết được, như ở Congo và Rwanda. Tôi cũng đã giải quyết. Nó kéo dài suốt 31 năm, khiến hàng triệu người thiệt mạng. Tôi đã giải quyết những cuộc chiến mà người ta cho rằng không thể giải quyết”, ông Trump nói.

Trước đó, hôm 11/9, ông Sergio Gor - ứng viên cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ - cho biết, Tổng thống Trump mong muốn Ấn Độ mua dầu thô và các sản phẩm hóa dầu từ Mỹ.

Theo ông Gor, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Ấn Độ đang diễn ra xoay quanh vấn đề này.

Một ngày trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, thỏa thuận thương mại có thể được tiến hành ngay sau khi Ấn Độ ngừng mua dầu từ Nga.

Tuy nhiên, Ấn Độ dường như không chấp nhận đề xuất này.

Hôm 5/9, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ - bà Nirmala Sitharaman - khẳng định, nước này sẽ tiếp tục mua dầu Nga, bất chấp việc Mỹ áp thuế tới 50%.

“Chúng tôi phải quyết định nguồn cung nào phù hợp với mình nhất. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục mua”, bà Sitharaman nói.

Ấn Độ và Trung Quốc hiện là 2 quốc gia mua nhiều dầu nhất từ Nga.