"Máy bay Ngày tận thế" của Mỹ đột ngột xuất hiện nhiều lần

Theo trang tin TMZ ngày 9-1, mạng xã hội đang lan truyền nhiều clip ghi lại hình ảnh máy bay được mệnh danh là "Doomsday Plane" (Máy bay Ngày tận thế), hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) ở bang California - Mỹ.

Máy bay "Ngày tận thế" của tổng thống Mỹ xuất hiện, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Ảnh: X/@jsmith4966

Mạng xã hội ngay lập tức bùng bổ với nhiều suy đoán thiếu lạc quan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở nhiều khu vực trên thế giới.

TMZ cho rằng máy bay xuất hiện trong clip nhiều khả năng là Boeing E-4 Advanced Airborne Command Post (E-4B). E-4B chỉ phục vụ tổng thống Mỹ trong kịch bản chiến tranh hạt nhân.

"Ngày tận thế" thực ra có cả một đội bay. Đó là các chuyên cơ có khả năng chịu sóng xung điện từ, đủ điều kiện tiếp tục chỉ huy quân đội nếu trung tâm điều hành trên mặt đất bị phá hủy.

Tư liệu từ Không quân Mỹ thể hiện E-4B đóng vai trò như "bộ não bay" khi vừa bảo đảm chỉ huy, kiểm soát vừa có thể liên lạc trong tình huống khẩn cấp giữa tổng thống Mỹ và hạm đội tàu ngầm hạt nhân.

Trên máy bay có thể có nhiều chuyên gia quân sự, chiến lược gia và chuyên viên liên lạc... hỗ trợ tổng thống vượt qua những ngày đầu tiên của cuộc chiến hạt nhân. Chính vì vậy, chúng còn được gọi là "Lầu Năm Góc bay".

Từ nhiều clip, tờ Hindustan Times ghi nhận "Máy bay Ngày tận thế" đáp xuống sân bay LAX hôm 8-1.

Một số nguồn tin cho rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có mặt trên chuyến bay tới bang Los Angeles để làm việc với một số tập đoàn công nghiệp quốc phòng.

Hiện Nhà Trắng cùng quân đội Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan lý do "Máy bay Ngày tận thế" xuất hiện tại sân bay quốc tế Los Angeles.

Trước đó, theo trang Money Control, dữ liệu theo dõi chuyến bay hé lộ một chiếc E-4B đã được phát hiện cất cánh từ căn cứ không quân Offutt ở TP Omaha, bang Nebraska hôm 6-1 và hạ cánh xuống căn cứ không quân hỗn hợp Andrews tại bang Maryland, gần thủ đô Washington.