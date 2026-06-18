Cuba thông qua gói cải cách kinh tế

"Ban chấp hành Trung ương đảng đã thông qua các đề xuất mới về chuyển đổi kinh tế và xã hội", truyền hình nhà nước Cuba đưa tin hôm 17/6.

Quyết định được đưa ra sau kỳ họp toàn thể bất thường, với khoảng 20 đề xuất cải cách đã được đưa ra thảo luận. Trong các giải pháp được thông qua có thu hút thêm nguồn vốn từ người Cuba ở nước ngoài và thu hẹp quy mô khu vực nhà nước.

Granma, cơ quan ngôn luận của Trung ương đảng Cộng sản Cuba, dẫn lời Thủ tướng Manuel Marrero Cruz nói rằng những đề xuất cải cách này sẽ giúp cải thiện hệ thống quản lý của nền kinh tế Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham dự một sự kiện tại Rio de Janeiro, Brazil tháng 7/2025. Ảnh: AFP

Cựu chủ tịch Raul Castro, người có ảnh hưởng lớn trong chính trường Cuba, trước đó thể hiện ủng hộ bước chuyển đổi do chính phủ thúc đẩy. Trong thư trình lên phiên họp toàn thể, ông mô tả đây là quyết sách "có lợi nhất cho cách mạng ở thời điểm hiện nay".

Loạt cải cách này được xem là biện pháp "cấp tốc" giữa lúc Cuba đang đối mặt tình trạng thiếu nhu yếu phẩm diện rộng. Chủ tịch Miguel Diaz-Canel mô tả đây là những thay đổi quan trọng nhất trong nhiều năm qua.

Lệnh phong tỏa dầu mỏ do Mỹ áp đặt hồi tháng 1 đã khiến Cuba gặp nhiều khó khăn, với các đợt mất điện kéo dài hơn 30 giờ cùng tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu, nước sạch và thuốc men.

Chính phủ Cuba đã phát tín hiệu sẽ mở ra các cơ hội đầu tư mới cho người Cuba trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực.

Doanh nghiệp tư nhân, được phép hoạt động từ năm 2021 và có thể tuyển dụng tối đa 100 lao động, ngày càng trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế Cuba. Kể từ tháng 2, doanh nghiệp tư nhân đã được phép nhập khẩu nhiên liệu, lĩnh vực trước đây do nhà nước kiểm soát.

Chủ tịch Diaz-Canel cũng công bố kế hoạch tinh giản bộ máy nhà nước bằng cách cắt giảm số lượng bộ ngành và công chức.