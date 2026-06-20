Tin bão áp thấp mới nhất, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão, dự báo còn tiếp tục tăng cấp

Tin bão áp thấp nhiệt đới mới nhất

Tin bão áp thấp nhiệt đới mới nhất, Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines vừa thông tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão.

Tính đến 11 giờ tối theo giờ Philippines (tức 10 giờ tối theo giờ Việt Nam), vị trí tâm bão ở khoảng 14.1 độ Vĩ Bắc - 139.7 độ Kinh Đông, cách Luzon 1.675km về phía Đông Nam, bên ngoài Khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tương đương với cấp 8, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h. Trong bán kính 280km kể từ tâm bão, xuất hiện gió mạnh đến gió giật mạnh.

Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines dự báo, cơn bão nhiệt đới này di chuyển theo hướng tây bắc là chủ yếu và sẽ đi vào Khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR) từ tối ngày mai (20/6) đến sáng Chủ nhật (21/6). Khi vào PAR, xoáy thuận nhiệt đới sẽ được đặt tên địa phương là FRANCISCO. Hiện tại, khả năng bão đổ bộ vào đất liền vẫn được đánh giá là thấp.

Xoáy thuận nhiệt đới này sẽ tiếp tục mạnh lên và có thể đạt cấp bão rất mạnh (typhoon) vào Chủ nhật tuần này (21/6). Theo kịch bản dự báo hiện nay, cơn bão này có thể tăng cấp đến cấp 14, sau khi đi vào PAR.

Dự báo đường đi, cấp độ của bão gần Biển Đông theo tin bão áp thấp nhiệt đới mới nhất. Ảnh: PAGASA.

Cụ thể, đến 8 giờ sáng ngày 20/6 (giờ Philippines), bão dự báo cách Luzon 1.610km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tương đương với cấp 9, bão di chuyển với tốc độ 20km/h.

Đến 20 giờ ngày 20/6 (giờ Philippines), tâm bão ở vị trí 14.8 độ Vĩ Bắc; 135.9 độ Kinh Đông, cách Đông Nam đảo Luzon khoảng 1.530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 100km/h, tương đương cấp 10. Bão tiếp tục di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 8 giờ sáng ngày 21/6 (giờ Philippines), tâm bão ở vị trí 15,8 độ Vĩ Bắc; 133,4 độ Kinh Đông, cách khu vực Trung Luzon khoảng 1.260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 120km/h, tương đương cấp 12. Bão mạnh lên thành bão rất mạnh (Typhoon) và di chuyển với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 2 giờ ngày 22/6 (giờ Philippines), tâm bão ở vị trí 17,8 độ Vĩ Bắc; 128,3 độ Kinh Đông, cách thành phố Tuguegarao (Cagayan, Philippines) khoảng 695km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 150km/h, tương đương cấp 14.

Đến 20 giờ ngày 22/6 (giờ Philippines), tâm bão ở vị trí 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông, cách thị trấn Calayan (tỉnh Cagayan) khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 165km/h, tương đương cấp 14. Tốc độ bão di chuyển giảm dần, còn khoảng 15km/h.

Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cảnh báo, do có khả năng tiến gần đất liền Philippines vào các ngày thứ Ba (23/6) và thứ Tư (24/6), đồng thời quỹ đạo dự báo vẫn có thể thay đổi trong các bản tin tiếp theo, nên chưa loại trừ khả năng phải phát tín hiệu cảnh báo gió mạnh cấp 1 (Wind Signal No. 1) đối với khu vực phía bắc và phía đông của Bắc Luzon.

Trong gần 20 giờ tới, cơn bão này ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết và tình trạng biển trên lãnh thổ Philippines.