Xin xỏ, nhận người quen khi vi phạm nồng độ cồn có thoát án phạt?

Một tình huống giao thông đang thu hút sự chú ý khi đặt ra câu hỏi: liệu việc nhận người quen, nhờ vả hay xin bỏ qua có thể giúp người vi phạm nồng độ cồn tránh bị xử phạt? Câu trả lời được đưa ra rất rõ ràng: pháp luật không có ngoại lệ đối với hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Theo nội dung tình huống, sau một cuộc gặp gỡ, ăn uống có sử dụng đồ uống có cồn, một người phụ nữ vẫn quyết định điều khiển xe máy tham gia giao thông dù đã được bạn bè nhắc nhở. Trên đường di chuyển, người này bị lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát.

Trong quá trình làm việc, người vi phạm đã tìm cách nhận người quen với cán bộ đang làm nhiệm vụ và mong muốn được tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn yêu cầu chấp hành việc kiểm tra theo đúng quy định.

Kết quả đo cho thấy người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 miligam/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao và thuộc khung xử phạt nghiêm khắc nhất đối với người điều khiển xe máy theo quy định hiện hành.

Nồng độ cồn luôn là nhóm vi phạm được CSGT kiểm tra, xử lý thường xuyên. Tuy nhiên, không ít người vẫn cho rằng các mối quan hệ cá nhân có thể tác động đến quá trình xử lý.

Từ tình huống trên có thể thấy, việc nhận người quen, xin xỏ hay viện dẫn các mối quan hệ cá nhân không làm thay đổi bản chất của hành vi vi phạm. Khi tham gia giao thông, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình.

Lực lượng chức năng cũng khẳng định nguyên tắc xử lý vi phạm nồng độ cồn là công khai, minh bạch, không có ngoại lệ. Việc kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm xử phạt người vi phạm mà quan trọng hơn là ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu, bia.

Thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khi người lái xe mất khả năng làm chủ tốc độ, phản ứng chậm hoặc không kiểm soát được phương tiện vì ảnh hưởng của đồ uống có cồn. Chỉ một quyết định chủ quan sau cuộc vui cũng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác.

Thông qua tình huống tuyên truyền này, cơ quan chức năng tiếp tục nhấn mạnh thông điệp: đã uống rượu, bia thì không lái xe. Mỗi người dân cần chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn như taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về. Chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và cộng đồng.