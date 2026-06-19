Biến lớn Trung Đông: Mỹ-Iran bất ngờ hủy đàm phán vào phút chót, Tehran chỉ đích danh Israel là thủ phạm

Mỹ-Iran bất ngờ hủy đàm phán vào phút chót, Tehran chỉ đích danh Israel là thủ phạm. (Nguồn ảnh: Mondfx)

Trước đó cùng ngày, ông Vance xác nhận có kế hoạch tới Thụy Sĩ nhưng cho biết thời điểm cụ thể vẫn chưa được chốt.

Ông cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm hoàn tất thỏa thuận giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, đồng thời nói rằng ông “hoàn toàn mong đợi” sẽ trực tiếp dẫn đầu đoàn đàm phán của Mỹ.

Tuy nhiên, hãng tin Al Mayadeen của Lebanon đưa tin việc trì hoãn đàm phán xuất phát từ lập trường của Iran liên quan đến chiến dịch quân sự mà Israel đang tiến hành nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Theo nguồn tin này, Tehran đã coi việc đạt được lệnh ngừng bắn là điều kiện quan trọng để tiếp tục tiến trình đàm phán.

Nguồn tin cho biết: “Iran cảnh báo rằng các hoạt động quân sự liên tục của Israel, bao gồm những cuộc tấn công tiến sâu tới 10 km bên trong lãnh thổ Lebanon, là hành động vi phạm rõ ràng điều khoản đầu tiên của Biên bản ghi nhớ và thỏa thuận khung giữa các bên".

Trước đó, Mỹ và Iran dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sĩ nhằm chuẩn bị nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Tuy nhiên, lịch trình đã thay đổi sau khi Mỹ tuyên bố chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, lực lượng hải quân Mỹ sẽ không còn ngăn chặn các tàu thương mại và hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực ven biển của Iran.

Các biện pháp hạn chế này được áp dụng từ ngày 13/4 sau khi các cuộc đàm phán song phương trước đó không đạt kết quả.

Dù lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ hoàn toàn, Washington khẳng định vẫn duy trì hiện diện quân sự trong khu vực để giám sát việc thực thi các thỏa thuận hòa bình.

Ngày 18/6, Mỹ và Iran cũng đã công bố văn bản của thỏa thuận tạm thời được lãnh đạo hai nước ký kết nhằm hướng tới chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.