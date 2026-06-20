Hàng loạt bộ trưởng Israel tuyên bố sốc, đòi “thiêu rụi Lebanon”

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Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Itamar Ben-Gvir, ngày 19/6 tuyên bố trên mạng xã hội rằng: “Toàn bộ Lebanon phải bốc cháy".

Ông viết: “Với mỗi giọt nước mắt của một người mẹ Israel, sẽ phải có hàng nghìn người mẹ Lebanon khóc than. Toàn bộ Lebanon phải bị thiêu rụi".

Ông còn cho rằng Israel không thể chiến thắng bằng các phản ứng kiềm chế hay có chừng mực, mà phải hành động quyết liệt để “xóa sổ đối phương”.

Bộ trưởng Tài chính cực hữu Bezalel Smotrich cũng đồng tình, tuyên bố đã đến lúc Israel phải “nói chuyện bằng lửa” và “mở cánh cổng địa ngục”.

Những phát biểu cứng rắn này có nguy cơ đẩy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thế đối đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc chiến rộng lớn hơn với Iran.

Thủ tướng Netanyahu ra lệnh tấn công mạnh tay

Ông Netanyahu tuyên bố Hezbollah sẽ phải trả “cái giá rất đắt” cho các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Israel.

Theo ông, quân đội Israel đã được lệnh đáp trả “bằng toàn bộ sức mạnh”, tiến hành một làn sóng không kích mới trong đêm, đánh trúng hơn 80 mục tiêu và tiêu diệt “hàng chục tay súng khủng bố”.

Sáng 19/6, quân đội Israel tiếp tục tấn công một sở chỉ huy của Hezbollah tại thung lũng Bekaa ở miền đông Lebanon.

Giới chức Lebanon cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong các đợt không kích qua đêm.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố các tay súng của lực lượng này đã phục kích một đơn vị Israel đang tiến quân gần đồi Ali al-Taher, khu vực chiến lược nằm phía bắc sông Litani.

Nhóm vũ trang này khẳng định đã phá hủy 3 xe tăng chủ lực Merkava bằng tên lửa dẫn đường, đồng thời tấn công binh sĩ Israel bằng rocket và pháo binh. Hezbollah cũng cho biết họ tiếp tục tập kích các lực lượng Israel đến hiện trường để đưa thương vong ra khỏi khu vực giao tranh.

Các cuộc không kích dữ dội đã khiến hàng nghìn người dân tại các quận Tyre và Bint Jbeil ở miền nam Lebanon phải sơ tán khỏi nhà cửa.

Ông Trump công khai chỉ trích Israel

Tình hình leo thang đang gây ra những bất đồng ngày càng rõ rệt giữa Washington và Tel Aviv.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Pháp, ông Trump công khai kêu gọi ông Netanyahu cần “có trách nhiệm hơn” trong vấn đề Lebanon.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Nếu không có Mỹ thì sẽ không có Israel".

Ông cũng cho rằng Israel đã chiến đấu chống Hezbollah quá lâu và số thương vong dân sự ngày càng tăng là điều không thể chấp nhận.

“Quá nhiều người đã thiệt mạng. Không thể cứ mỗi lần truy tìm một cá nhân nào đó lại san phẳng cả một tòa nhà chung cư, bởi trong đó có rất nhiều dân thường và không phải ai cũng là Hezbollah”, ông Trump nói.

Thỏa thuận Mỹ - Iran đối mặt phép thử lớn

Các chuyên gia nhận định giao tranh tại Lebanon đang trở thành phép thử nghiêm trọng đối với thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Tiến sĩ Lindsay Newman thuộc tổ chức nghiên cứu Chatham House cho rằng đây là “mâu thuẫn cơ bản” trong thỏa thuận và có thể bùng phát trong giai đoạn gia hạn 60 ngày đầu tiên.

Bà nhận định hoàn toàn có khả năng các cuộc giao tranh vượt qua ngưỡng chịu đựng của các bên và làm chệch hướng tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, cho đến nay các bên vẫn đang chấp nhận bỏ qua một số hoạt động quân sự ở mức độ thấp để duy trì cơ hội đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Sự bất định càng gia tăng khi kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại Switzerland bị hoãn lại.

Theo các nguồn tin, công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán kỹ thuật tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock của Thụy Sĩ gần như đã hoàn tất thì Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bất ngờ thông báo hủy kế hoạch tham dự.

Động thái này làm dấy lên thêm nhiều nghi ngờ về thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm biến bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài