Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng về thỏa thuận với Mỹ

Theo hãng tin CNN, trong một thông điệp được đọc trên đài truyền hình nhà nước Iran IRIB tối 18/6, ông Khamenei tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump “vì tuyệt vọng đã dùng đến nhiều hình thức gây áp lực và đòn bẩy để đạt được kết quả này”.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

“Về nguyên tắc, tôi có quan điểm khác. Tuy nhiên, xét đến cam kết mà Tổng thống đáng kính (của Iran) đã đưa ra với tư cách là người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, thay mặt cho chính ông ấy và các thành viên khác, để bảo vệ quyền lợi của dân tộc Iran và Mặt trận kháng chiến cũng như xét đến việc ông ấy đã rõ ràng chấp nhận trách nhiệm làm điều đó, tôi đã cho phép thỏa thuận này”, lãnh tụ tối cao Iran cho biết.

Theo ông Khamenei, Iran giờ đây sẽ “chờ đợi việc thực hiện các điều kiện đã được nêu trong thỏa thuận”. Lãnh tụ tối cao Iran nói thêm rằng bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào trong tương lai cũng “không có nghĩa Tehran chấp nhận lập trường của kẻ thù”.

Ông Khamenei sau đó đã đăng tải tuyên bố của mình bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X.

Đây là phản ứng đầu tiên của lãnh tụ tối cao Iran đối với thỏa thuận đạt được gần đây giữa nước này với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi có thông tin ông bị thương trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Theo IRIB, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã đưa ra tuyên bố hoan nghênh thông điệp “khôn ngoan” của Lãnh tụ tối cao Khamenei. Ông Araghchi khẳng định bộ máy chính sách đối ngoại của Iran sẽ tập trung vào việc bảo vệ lợi ích tối cao của đất nước.

Giới chức Mỹ hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông điệp mới của lãnh tụ tối cao Iran.