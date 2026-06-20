Israel - Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ 19/6 với hỗ trợ từ Iran

“Hezbollah và Israel đã đạt thỏa thuận ngừng bắn”, quan chức này cho biết, đồng thời nói thêm rằng các nhà đàm phán của Mỹ và Qatar đã đạt được thỏa thuận này với sự giúp đỡ từ Iran. “Chúng tôi hiểu rằng sau vụ đấu súng hồi đầu ngày hôm nay (19/6), Israel và Hezbollah hiện đang trong tình trạng ngừng bắn”.

Một vụ Israel tập kích mục tiêu Hezbollah ở Lebanon. Ảnh: AP.

Theo AP, thông tin về lệnh ngừng bắn đến từ hai quan chức khu vực và một quan chức Mỹ. Các quan chức khu vực cho biết, thỏa thuận ngừng bắn được Qatar, Mỹ và Iran làm trung gian hòa giải. Ba quan chức này tiết lộ thông tin với điều kiện giấu tên.

Trong khi đó, Hezbollah không ngay lập tức xác nhận rằng lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, còn Israel không phản hồi về thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, 4 quân nhân Israel (gồm 1 tiểu đoàn trưởng và 3 binh sĩ) đã tử trận trong giao tranh ở Lebanon. Thủ tướng Israel Netanyahu đã chỉ thị quân đội đáp trả Hezbollah bằng vũ lực và cảnh báo Hezbollah sẽ phải trả giá đắt.

Hiện Israel coi mình không bị ràng buộc bởi thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran, còn Iran cho rằng Israel cần phải đình chiến ở Lebanon. Cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ ngày hôm nay đã bị hủy do xung đột tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah - đồng minh thân cận của Iran.

Các quan chức Iran đã không đến Thụy Sĩ theo kế hoạch, nhấn mạnh rằng giao tranh ở Lebanon phải chấm dứt trước khi các cuộc đàm phán có thể diễn ra, theo ba quan chức khu vực và một người thứ tư quen thuộc với vấn đề này. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã hoãn chuyến đi của mình.

Xung đột giữa Israel và nhóm chiến binh Hezbollah (được Iran hậu thuẫn) là phần bấp bênh nhất trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Cả Israel và Hezbollah đều không ký kết thỏa thuận này và Iran đã phát tín hiệu sẵn sàng cho một chiến tranh mới trong khu vực vì lợi ích của mình ở Lebanon và đồng minh khu vực quan trọng nhất của họ.