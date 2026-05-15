Giám đốc CIA đến Cuba, gửi thông điệp từ ông Trump

John Ratcliffe, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 14/5 tới Havana để gặp các quan chức Cuba, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Lazaro Alvarez Casas và lãnh đạo các cơ quan tình báo nước này. Ông cũng gặp Raulito Rodriguez Castro, cháu của lãnh đạo Cuba Raul Castro.

CIA cho biết ông Ratcliffe tới Cuba để thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh, cũng như đích thân gửi thông điệp từ Tổng thống Donald Trump rằng "Mỹ sẵn sàng nghiêm túc tiếp xúc về các vấn đề kinh tế và an ninh, với điều kiện Cuba có những thay đổi căn bản".

Chính phủ Cuba sau đó xác nhận cuộc gặp, cho biết phía Mỹ là bên đề nghị tổ chức. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Havana khẳng định các cuộc trao đổi đã giúp "chứng minh một cách dứt khoát" rằng Cuba không phải mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời Washington cũng không có lý do chính đáng để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố.

Giám đốc CIA John Ratcliffe họp với các quan chức Cuba tại Havana trong hình ảnh được công bố ngày 14/5. Ảnh: X/CIA

Cuba khẳng định nước này chưa từng ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào nhằm vào Mỹ, không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại quốc gia khác. Giới chức Cuba bổ sung rằng cuộc gặp với Giám đốc CIA là một phần nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị song phương giữa hai nước.

Chuyến thăm của ông Ratcliffe diễn ra khi quan hệ Washington - Havana gia tăng căng thẳng. Tổng thống Trump trong những tháng gần đây liên tục tăng sức ép với Cuba, đe dọa áp thêm thuế với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Các động thái này làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng tại Cuba, khiến lưới điện quốc gia xảy ra nhiều đợt mất điện diện rộng.

Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy ngày 14/5 mô tả tình trạng hệ thống điện là "nghiêm trọng", cho biết nước này đã cạn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuần trước cảnh báo Mỹ đang đi trên "con đường nguy hiểm" nếu những phát ngôn cứng rắn từ Washington tiếp diễn. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ, cho rằng điều này có thể nhanh chóng làm giảm bớt nhiều thách thức nhân đạo mà Havana đang đối mặt.