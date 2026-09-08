Cuba công bố mức thiệt hại kỷ lục do lệnh phong tỏa của Mỹ

Một góc Havana, Cuba. Ảnh AP

"Thiệt hại do lệnh phong tỏa trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến ngày 28 tháng 2 năm 2026 ước tính khoảng 8,083 tỷ USD - đây là con số kỷ lục, cao hơn kỷ lục năm ngoái. Như vậy thiệt hại do lệnh phong tỏa trong giai đoạn này đã tăng 7% so với mức kỷ lục ghi nhận một năm trước", ông Rodríguez phát biểu tại cuộc họp báo.

Theo lời Ngoại trưởng, sau nhiều thập kỷ bị Mỹ phong tỏa và cấm vận, tổng thiệt hại của Cuba là 178,7 tỷ USD theo giá hiện hành. Các chỉ số trình bày trong báo cáo đồng thời chưa tính đến thiệt hại từ lệnh cấm vận năng lượng chống Cuba và các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Tác động đáng kể nhất đối với nền kinh tế Cuba, như Ngoại trưởng Parrilla đã chỉ ra, liên quan đến hạn chế về năng lượng gây cản trở việc cung cấp nhiên liệu và ảnh hưởng đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống đất nước, cũng như việc không thể vận chuyển các hàng hóa thiết yếu đến Cuba, bao gồm thực phẩm, thuốc men và các sản phẩm, trang thiết bị y tế.

Từ năm 1992 đến nay, Đại hội đồng LHQ đã liên tục thông qua các nghị quyết quyết định tỷ lệ ủng hộ áp đảo (thường hơn 180 quốc gia bỏ phiếu thuận) yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay lập tức thực hiện lệnh cấm vận đối với Cuba.