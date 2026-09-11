Nguyên nhân khiến 2 tiêm kích Su-35S va chạm

2 máy bay Su-35S được cho là đang tham gia hỗ trợ các hoạt động chiến đấu liên quan đến chiến trường Ukraine. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc tại Kursk hiện đang được làm rõ.

Tiêm kích Su-35 của Nga. (Ảnh: MW)

Su-35 đã tham gia các hoạt động không chiến với máy bay Ukraine hàng chục lần kể từ khi xung đột toàn diện bùng nổ vào năm 2022. Loại tiêm kích này được cho là đã đạt hàng chục chiến công trên không, chủ yếu nhằm vào các máy bay MiG-29 và Su-27 của Ukraine.

Cuối tháng 8/2026, 1 chiếc Su-35 cũng thực hiện một nhiệm vụ hiếm thấy khi tiến sâu vào khu vực do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Sumy. Máy bay được cho là đã bay qua thị trấn Uhroidy trước khi phóng tên lửa dẫn đường Kh-59/69 về phía thành phố Sumy.

Nhiệm vụ này khác đáng kể so với cách Su-35 thường được sử dụng trong phần lớn thời gian của cuộc chiến. Động thái trên có thể phản ánh sự thay đổi trong cách Nga triển khai tiêm kích nhằm tận dụng những điểm suy yếu trong mạng lưới phòng không của Ukraine.

Cuối tháng 8/2026, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tiếp nhận thêm lô Su-35 mới. Đây là đợt bàn giao tiếp nối các lô máy bay được công bố lần lượt vào tháng 4 và tháng 5. Su-35 hiện là một trong bốn dòng máy bay chiến đấu đang được Nga tiếp tục mua sắm. Ba dòng còn lại gồm Su-30SM2, Su-34M và Su-57 thế hệ thứ 5.

Su-30SM2, Su-34M và Su-35 đều có nguồn gốc từ dòng thiết kế Su-27 Flanker thời Liên Xô, trong khi Su-57 là chương trình tiêm kích thế hệ thứ 5 của Nga. Số lượng Su-35 được đặt hàng đã vượt dự kiến ban đầu, một phần do tiến độ phát triển Su-57 chậm hơn kế hoạch.

Dù vậy, tốc độ bàn giao Su-35 cho Nga được dự báo sẽ giảm đáng kể trong năm 2026 và 2027 khi năng lực sản xuất phải dành cho các đơn hàng xuất khẩu lớn từ Iran.

Đầu tháng 7/2026, nhà máy sản xuất được cho là đã hoàn tất 20 Su-35 dành cho Không quân Iran và sau đó nhận thêm đơn đặt hàng 28 máy bay. Nếu Iran tiếp tục đặt mua thêm, cùng với khả năng xuất khẩu sang các khách hàng khác như Triều Tiên, nguồn lực dành cho các đơn hàng của Nga có thể tiếp tục chịu sức ép.

Bất chấp việc Su-35 được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ liên quan đến chiến trường Ukraine, tổn thất của dòng máy bay này được đánh giá là tương đối thấp.

Con số này đặc biệt đáng chú ý khi so với Su-30SM và Su-34, những loại máy bay được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ tấn công và được sử dụng với tần suất cao hơn trong chiến dịch.