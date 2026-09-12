Dự kiến hướng tuyến trục đại lộ sông Hồng qua 16 xã, phường

Tổng quan Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong Báo cáo Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 cùng đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến nhân dân trong 20 ngày, 7/9-27/9.

Trục đại lộ được đề xuất xây dựng mới trên cơ sở đi song song và cơ bản bám theo hai bên đê tả, hữu sông Hồng. Tuyến Tả Hồng hơn 35 km bắt đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, điểm cuối xã Bát Tràng, đi qua 7 xã phường Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Tuyến Hữu Hồng dài 45,43 km, bắt đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, điểm cuối cầu Mễ Sở, đi qua 9 xã phường Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Tổng diện tích ảnh hưởng khi tuyến đường đi qua hơn 341,4 ha.

Trên trục Tả Hồng, đoạn qua xã Mê Linh dài khoảng 6,3 km, từ nút giao cầu Hồng Hà đến ranh giới địa phương. Diện tích ảnh hưởng 67,59 ha.

Hai đoạn tuyến gồm đoạn 1 đi sát đê tả, từ nút giao cầu Hồng Hà đến đầu thôn Đông Cao, dài 2,2 km, bề rộng mặt đường 54 m. Tuyến tránh công trình di tích như chùa Linh Quang, đền Văn Quán. Đoạn tuyến 2 đi phía tây nam thôn Đông Cao, Tráng Việt, dài khoảng 4,1 km, bề rộng mặt đường 73,5 m, tránh công trình nhà thờ Đông Cao.

Tuyến đường đi qua xã Thiên Lộc dài khoảng 6 km, diện tích ảnh hưởng 82,25 ha.

Theo quy hoạch, đoạn tuyến 1 đi xa đê, từ ranh giới xã đến thôn Sáp Mai, dài khoảng 3,1 km, bề rộng mặt đường 73,5 m, có nút giao cầu Thượng Cát. Tuyến tránh miếu Mạch Lũng, miếu chùa Ngòi Mạch Lũng, điện Linh Ứng Sáp Mai, chùa Phong Đức.

Đoạn tuyến 2 đi sát đê, từ thôn Sáp Mai đến hết ranh giới xã Thiên Lộc, dài khoảng 2,9 km, bề rộng mặt đường 54 m, tránh chùa Phúc Lâm.

Đoạn trục đại lộ qua xã Vĩnh Thanh dài khoảng 7,1 km, dự kiến ảnh hưởng 79,03 ha.

Đoạn 1 đi sát đê, từ ranh giới xã đến thôn Hải Bối, dài khoảng 1,1 km, rộng 54 m. Đoạn tuyến 2 đi xa đê, từ thôn Hải Bối đến hết ranh giới Vĩnh Thanh, dài khoảng 6 km, bề rộng mặt cắt ngang 73,5 m.

Đoạn tuyến qua xã Đông Anh dài khoảng 2,7 km, diện tích ảnh hưởng 27,28 ha. Trong đó, đoạn đầu dài khoảng 2 km từ ranh giới xã đến nút giao cầu Tứ Liên, đi phía bắc thôn Xuân Canh, phía nam thôn Xuân Trạch. Đoạn hai (cầu vượt sông Đuống) dài 700 m, mặt cắt ngang cầu 60 m.

Tuyến qua phường Bồ Đề dài khoảng 4,9 km, dự kiến ảnh hưởng 31,46 ha. Đoạn này có bốn tuyến nhỏ, gồm đoạn đầu cầu vượt sông Đuống dài khoảng 1 km, mặt cắt ngang cầu 60 m; đoạn tiếp theo dài 1,2 km, đi tránh đền Rừng, đền Mẫu Thoải, đền Đức Ông; đoạn tiếp đi hầm chui qua cầu Long Biên và Chương Dương dài khoảng 1,3 km; đoạn cuối từ khu vực cầu Chương Dương đến nút giao Trần Hưng Đạo, dài 1,4 km, tránh chùa Bồ Đề.

Đoạn qua phường Long Biên từ nút giao cầu Trần Hưng Đạo đến nút giao cầu Thanh Trì dài khoảng 4,6 km, mặt đường 73,5 m, có nút giao liên thông với cầu Vĩnh Tuy. Tuyến đường đi qua ảnh hưởng khoảng 55,45 ha.

Tuyến qua xã Bát Tràng gồm ba đoạn. Đoạn 1 dài khoảng 800 m, bề rộng mặt đường 73,5 m từ nút giao cầu Thanh Trì đến giáp đê tả; đoạn 2 dài 1,3 km, rộng 54 m đi sát đê tả; đoạn 3 (hiển thị số 6) đi trùng với đê tả, dài 2,8 km, mặt cắt ngang 44,5 m, phù hợp với trục di sản Hưng Yên.

Tổng chiều dài 4,9 km, ảnh hưởng khoảng 29,18 ha.

Trên tuyến Hữu Hồng, đoạn qua xã Ô Diên dài 4,7 km từ nút giao cầu Hồng Hà đến hết ranh giới xã, diện tích ảnh hưởng 60,66 ha. Tuyến đường cơ bản bám sát chạy dọc theo đê, bề rộng mặt cắt ngang 54 m, tránh chùa Chổi - Thượng Trì, đình Liên Hà. Đầu tuyến tổ chức nút giao liên thông với cầu Hồng Hà, đoạn qua trạm bơm Đan Hoài được đề xuất xây cầu vượt vòng ra phía sông để tránh cắt vào khu vực này.

Đoạn trục qua phường Thượng Cát dài khoảng 5,1 km, cơ bản bám sát theo đê, bề rộng 54 m. Diện tích ảnh hưởng khoảng 37,94 ha.

Đoạn qua phường Đông Ngạc từ cửa sông Nhuệ đến cầu Thăng Long dài khoảng 1,6 km, dự kiến ảnh hưởng 8,83 ha. Trục đại lộ cơ bản bám sát theo đê. Đoạn qua trạm bơm Liên Mạc giáp ranh với phường Thượng Cát, cơ quan soạn thảo đề xuất xây dựng cầu vượt vòng ra phía sông, quy mô rộng 54,5 m để tránh cắt vào đình Chèm, chùa Hoàng Xá và trạm bơm hiện có.

Đoạn trục đại lộ qua phường Phú Thượng từ cầu Thăng Long đến nút giao cầu Nhật Tân dài khoảng 3,5 km bám sát theo đê, dự kiến ảnh hưởng 21 ha. Đoạn giao với cầu Nhật Tân sẽ tổ chức nút giao liên thông; đoạn từ cầu, hầm Tàm Xá quy hoạch đến bến đò Phú Xá đi sát mép sông, dự kiến làm cầu kết hợp tường chắn tránh cắt vào lòng sông.

Tại phường Hồng Hà, trục đại lộ đi qua dài khoảng 11,2 km từ nút giao cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy. Diện tích ảnh hưởng 89,37 km.

Trục đại lộ qua địa bàn này có hai đoạn tuyến. Đoạn từ cầu Nhật Tân đến hồ Quảng Bá dài khoảng 1,6 km bám sát đê, bề rộng 54 m. Đoạn từ hồ Quảng Bá đến cầu Chương Dương dài khoảng 5,2 km có hướng cách xa đê hiện có. Vị trí qua cầu Long Biên sẽ được xây dựng hầm chui với bề rộng 66 m. Đoạn từ cầu Chương Dương đến cầu Vĩnh Tuy tiếp tục bám sát đê, mặt đường rộng 54 m.

Đoạn qua phường Lĩnh Nam dài khoảng 7,5 km, từ cầu Vĩnh Tuy đến trạm bơm Yên Sở cơ bản bám sát chân đê. Tại vị trí giao với cầu Thanh Trì sẽ tổ chức nút giao liên thông; đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Cự Khối đi sát mép song, dự kiến kè đứng hạn chế cắt vào phần lòng sông.

Diện tích bị ảnh hưởng tuyến đường đi qua khoảng 50,6 ha.

Trục Hữu Hồng đi qua xã Thanh Trì dài khoảng 2,7 km, từ trạm bơm Yên Sở đến nút giao cầu Ngọc Hồi. Diện tích ảnh hưởng khoảng 20,87 ha. Đường trục đại lộ cơ bản bám sát theo đê, vị trí giao với cầu Ngọc Hồi sẽ tổ chức nút giao liên thông.

Tại xã Nam Phù, đoạn tuyến đi qua dài khoảng 4,9 km với diện tích ảnh hưởng 35,36 ha. Trục đường gồm hai đoạn tuyến: đoạn 1 từ cầu Ngọc Hồi đến trạm bơm Đông Mỹ dài khoảng 2,4 km bám sát đê sông Hồng; đoạn 2 từ trạm bơm Đông Mỹ đến hết địa phận xã Nam Phù, dài khoảng 2,5 km và cách xa đê hiện tại.

Cuối trục Hữu Hồng, đoạn tuyến dài 3 km qua xã Hồng Vân tính từ ranh giới xã đến vành đai 4 cơ bản bám sát theo đê. Diện tích ảnh hưởng khoảng 16,78 ha.