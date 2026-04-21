Cuba xác nhận tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ tại Havana

Theo báo Granma ngày 20/4, Phó Tổng vụ trưởng phụ trách Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Alejandro García del Toro cho biết phía Mỹ tham dự cuộc họp gồm các trợ lý ngoại trưởng Bộ Ngoại giao, trong khi phía Cuba do đại diện cấp Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu.

Ông García del Toro nhấn mạnh cuộc trao đổi diễn ra trong không khí “tôn trọng và chuyên nghiệp”, đồng thời bác bỏ các thông tin từ một số cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng hai bên đã đưa ra thời hạn hoặc yêu cầu mang tính ép buộc trong đàm phán.

Cờ Cuba và Mỹ. Đồ họa: Wharton

Quan chức Cuba cho biết, ưu tiên hàng đầu của phái đoàn nước này là yêu cầu Mỹ chấm dứt “vòng vây năng lượng” nhằm vào Cuba. Havana cho rằng đây là biện pháp cưỡng ép kinh tế gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Cuba, đồng thời tạo sức ép lên các quốc gia có chủ quyền muốn xuất khẩu nhiên liệu sang đảo quốc Caribe này.

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn nước này đã tới Cuba hồi đầu tháng 4, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2016. Quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Havana sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Cuối tháng 01 vừa qua, ông Trump cũng đe dọa áp thuế với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ từng cảnh báo khả năng can thiệp vào Cuba, trong khi Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuần trước tuyên bố nước này sẵn sàng chiến đấu nếu điều đó xảy ra.