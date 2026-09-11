Hà Nội dự kiến chi 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

UBND TP Hà Nội đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định một số định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố.

Tại dự thảo đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam, nữ kết hôn đúng độ tuổi theo quy định thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Dự thảo cũng đưa ra cơ chế khuyến khích đối với các xã, phường có đóng góp vào việc duy trì mức sinh thay thế. Theo đó, xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 70% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con sẽ được đề xuất tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm hỗ trợ 30 triệu đồng.

TP Hà Nội đang xây dựng dự thảo, trong đó dự kiến hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ảnh minh hoạ: T.B

Với những xã, phường duy trì kết quả này trong 5 năm liên tục, mức hỗ trợ dự kiến là 60 triệu đồng, đồng thời được đề xuất tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ sinh con. Theo đó, phụ nữ khi sinh con được hỗ trợ tài chính 2 triệu đồng/người/lần sinh. Chính sách này bao gồm cả phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số rất ít người.

Với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/người/lần sinh. Trường hợp phụ nữ đồng thời thuộc nhiều diện được hỗ trợ thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện nghị quyết được bảo đảm từ ngân sách thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Các chính sách hỗ trợ kết hôn, hỗ trợ tài chính khi sinh con và khuyến khích tập thể góp phần bảo đảm mức sinh thay thế sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2027.

Hiện mức sinh của Việt Nam là 1,93 con/phụ nữ, thuộc nhóm thấp ở Đông Nam Á, trong khi giới trẻ kết hôn ngày càng muộn.

Theo Bộ Y tế, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt tăng từ 25,2 tuổi năm 2019 lên 27,3 tuổi năm 2024. Mức tăng trong 5 năm gần gấp đôi mức tăng của 20 năm trước đó.

Bộ Y tế cũng xác định 10 địa phương, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau đang có mức sinh thấp hơn mức trung bình cả nước.