Trình hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 4 ngày

Phương án được Bộ Nội vụ trình sau khi lấy ý kiến 13 cơ quan, bộ, ngành. Theo đó, công chức, viên chức sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ hai 23/11 sang thứ bảy 28/11, tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ bảy 21/11 đến hết thứ ba 24/11.

Kỳ nghỉ gồm hai ngày cuối tuần 21-22/11, một ngày hoán đổi 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày này.

Bộ Nội vụ cho rằng bố trí kỳ nghỉ liên tục sẽ tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng và sự kiện tại địa phương, qua đó nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ.

Dịp Văn hóa Việt Nam dự kiến hoán đổi để liền mạch bốn ngày, 21-24/11/2026. Đồ họa: Tạ Lư

Ngày 24/11 được Bộ Chính trị chọn làm Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Việc dành một ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, khuyến khích sáng tạo và xây dựng lối sống văn hóa, văn minh.

Tại kỳ họp tháng 4, Quốc hội đã quyết định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Đầu tháng 9, Chính phủ tiếp tục đề nghị bổ sung ngày này vào Bộ luật Lao động để luật hóa quy định, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương từ 11 lên 12 ngày mỗi năm. Dự luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Cùng với phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Bộ Nội vụ trình lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày, từ 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ (4/2/2027) đến hết mùng 5 tháng Giêng (10/2/2027). Công chức, viên chức trở lại làm việc vào mùng 6 Tết (11/2).

Dịp Quốc khánh 2027, công chức, viên chức dự kiến nghỉ 4 ngày liên tục, từ 2 đến hết 5/9, gồm hai ngày nghỉ lễ và hai ngày cuối tuần.

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4 một ngày và 1/5 một ngày, Quốc khánh 2 ngày, Văn hóa Việt Nam 1 ngày.