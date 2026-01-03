Colombia, Cuba bày tỏ quan ngại về tình hình tại Venezuela

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X rạng sáng 3/1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố chính phủ Colombia bác bỏ mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc gây nguy hiểm cho dân thường. Ông cho biết Bogotá đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tại Venezuela với “mối quan ngại sâu sắc”, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế những hành động có nguy cơ leo thang căng thẳng. Tổng thống Petro không nêu đích danh Mỹ trong tuyên bố của mình.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: AP

Trong khi đó, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án mạnh mẽ điều mà ông gọi là cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela. Trong một bài đăng trên X, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng trước các hành động mà Cuba cho là vi phạm nghiêm trọng hòa bình khu vực.

“Cuba lên án và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế phản ứng trước cuộc tấn công tội ác của Mỹ vào Venezuela. Khu vực hòa bình của chúng tôi đang bị tấn công một cách dã man”, Chủ tịch Cuba viết.

Những phản ứng trên cho thấy lo ngại ngày càng gia tăng trong khu vực Mỹ Latinh trước nguy cơ leo thang căng thẳng tại Venezuela, trong bối cảnh Caracas đã cáo buộc Washington tiến hành các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này, còn phía Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.