Tổng thống Venezuela chìa ‘cành ô liu’ với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

Ông Maduro nói rằng Venezuela là “quốc gia anh em” của Mỹ và chính phủ thân thiện. Ông cho biết trong lần gần đây nhất nói chuyện với ông Trump vào tháng 11, Tổng thống Mỹ thừa nhận thẩm quyền của ông khi xưng hô với ông là “Ngài Tổng thống”.

Nhà lãnh đạo Venezuela đưa ra những phát biểu này trong cuộc phỏng vấn được ghi hình vào đêm Giao thừa và phát sóng trên truyền hình nhà nước Venezuela vào tối đầu tiên của năm mới.

Trong chương trình, ông Maduro cùng người phỏng vấn đi bộ qua khu vực được binh lính canh giữ ở thủ đô Caracas. Sau đó, ông Maduro trực tiếp cầm lái ô tô, khi nhà báo ngồi ghế phụ và Phu nhân tổng thống Cilia Flores ngồi phía sau.

Các nhà quan sát cho rằng cử chỉ này thể hiện sự tự tin trước những lo ngại về nguy cơ Mỹ sẽ tấn công Venezuela, dù ông Maduro đã giảm đáng kể số lần xuất hiện công khai trong những tuần gần đây.

Những phát biểu trên cho thấy nhà lãnh đạo Venezuela đã thay đổi thái độ với Washington, sau khi Mỹ triển khai chiến dịch tăng cường hiện diện quân sự ở phía nam Caribe. Ông Trump cáo buộc ông Maduro liên quan đến các hoạt động ma tuý.

Tổng thống Maduro kịch liệt bác bỏ mọi liên hệ với tội phạm và cho rằng Mỹ đang tìm cách lật đổ ông để kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ cùng các mỏ khoáng sản đất hiếm của Venezuela.

Phát biểu tại sự kiện ngay trước Giáng sinh, ông Maduro kêu gọi ông Trump tập trung vào các vấn đề trong nước. “Thành thật mà nói, nếu tôi nói chuyện với ông ấy lần nữa, tôi sẽ nói rằng mỗi người nên lo việc nội bộ của mình”, ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Maduro nói: “Với người dân Mỹ, tôi nói điều mà tôi luôn nói: Venezuela là một quốc gia anh em… một chính phủ thân thiện”.

“Chúng ta cần bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc, dựa trên các sự kiện cụ thể. Chính phủ Mỹ biết điều đó, bởi vì chúng tôi đã nói rất nhiều lần với đầu mối của họ, rằng nếu họ muốn nói chuyện nghiêm túc về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó. Nếu họ muốn dầu mỏ của Venezuela, Venezuela sẵn sàng chấp nhận các khoản đầu tư của Mỹ như của Chevron, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và theo bất kỳ cách thức nào mà họ muốn”, ông Maduro khẳng định.