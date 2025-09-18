Chùm ảnh: Vua Charles III đón tiếp Tổng thống Trump
Vua Charles III và các thành viên Hoàng gia Anh đón tiếp trọng thể Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại lâu đài Windsor.
Ngày 17-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump có chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh. Đây là lần thứ 2 ông Trump thăm cấp nhà nước đến Anh trên cương vị tổng thống Mỹ.
Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla, Thái tử William và Công nương Kate đã đích thân đón tiếp vợ chồng Tổng thống Trump tại lâu đàì Windsor. Lễ đón được tổ chức trọng thể.
Đội danh dự chào đón vợ chồng Tổng thống Trump. Ảnh: PA
Đoàn xe ngựa đón vợ chồng Tổng thống Trump. Ảnh: PA
Vua Charles III và Tổng thống Trump tại lâu đài Windsor. Ành: THE NEW YORK TIMES
Lễ đón vợ chồng Tổng thống Trump tại lâu đài Windsor. Ảnh: PA
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Vua Charles III. Ảnh: PA
Tổng thống Trump được Vua Charles III đón tiếp tại lâu đài Windsor. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Tổng thống Trump được Vua Charles III đón tiếp tại lâu đài Windsor. Ảnh: PA
