Tuyên bố mới của ông Trump giữa căng thẳng với Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời các phóng viên ở Nhà Trắng hôm 16/9. Ảnh: Washington Post.

Phát biểu trước các phóng viên ở Nhà Trắng, ông Trump nói: “Chúng tôi thực tế đã phá hủy 3 tàu thuyền, không chỉ hai. Nhưng các bạn mới chỉ thấy hai qua video”.

Trong tháng 9, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth hai đoạn video quay từ trên không cho thấy các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy bốc cháy dữ dội sau đòn tập kích của Mỹ.

Song song với việc công bố, ông Trump ám chỉ quân đội Mỹ sẽ mở rộng hành động quân sự không chỉ trên biển mà cả trên đất liền để ngăn chặn các băng nhóm ma túy ở khu vực Mỹ Latinh. “Chúng tôi sẽ chặn chúng trên bộ giống như cách đã làm trên biển”, ông Trump nói.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Trump cũng đề cập tới Venezuela và băng đảng Tren de Aragua. “Hãy dừng việc đưa Tren de Aragua vào Mỹ. Hãy dừng đưa ma túy và tội phạm từ nhà tù của các ông vào đất nước chúng tôi”, ông Trump gửi thông điệp tới chính phủ Venezuela.

Trùm băng đảng Mexico tiết lộ mạng lưới buôn ma túy từ Venezuela?

Ismael “El Mayo” Zambada, cựu thủ lĩnh băng đảng Sinaloa. Ảnh: NY Post.

Cùng ngày, tờ New York Post dẫn nguồn tin riêng cho biết, thông tin về các tàu thuyền chở ma túy trên biển Caribe được cho là bắt nguồn từ một nhân vật ít ngờ tới: Ismael “El Mayo” Zambada, 77 tuổi, cựu thủ lĩnh băng Sinaloa khét tiếng ở Mexico.

Robert Almonte, chuyên gia an ninh tại Texas và từng là phó cảnh sát trưởng thành phố El Paso, nhận định: “El Mayo có thể đã tiết lộ cách băng đảng Tren de Aragua ở Venezuela hợp tác với Sinaloa để đưa ma túy vào Mỹ”.

Almonte lưu ý rằng ngay sau khi El Mayo tiết lộ mạng lưới vận chuyển ma túy, ông Trump đã ra lệnh điều chiến hạm tới vùng biển ngoài khơi Venezuela.

El Mayo cũng có thể đã tố cáo thêm một số thành viên cấp cao khác trong băng Sinaloa. Hôm 16/9, Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ Juan Jose Ponce Felix, biệt danh “El Ruso”, người hiện là thủ lĩnh băng Sinaloa sau khi El Mayo bị bắt.

Tháng 7/2024, El Mayo lên máy bay cùng Joaquin Guzman Lopez, con trai của trùm ma túy El Chapo mà không biết bị mình gài bẫy. Guzman thuyết phục El Mayo đi nghiên cứu bất động sản ở miền bắc Mexico. El Mayo đã tin là vậy mà không hay biết rằng mình đã bị lừa và lên chuyến bay đến bang Texas (Mỹ), nơi các đặc vụ FBI chờ sẵn.

Cựu thủ lĩnh băng Sinaloa gần đây cũng nhận các tội danh liên quan buôn ma túy, mưu sát và tra tấn để đổi lấy án tù chung thân, tránh được án tử hình.