Ông Trump tuyên bố rõ quan điểm về xung đột Nga - Ukraine

Ông Trump phát biểu với báo giới ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng (ảnh: Getty)

Ông Trump: Tôi muốn xung đột chấm dứt

Hôm 16/9, trả lời câu hỏi về khả năng thúc giục EU và NATO tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, ông Trump cho biết, “vấn đề” là “họ đang mua dầu của Nga”.

“Tôi không muốn họ mua dầu của Nga, và họ phải dừng phạt ngay lập tức. Thật không công bằng với chúng tôi. Họ đang mua dầu của Nga, còn chúng tôi phải hành động”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, trong cuộc xung đột Nga – Ukraine, chính quyền của ông đang giúp nước Mỹ kiếm được tiền, không giống như người tiền nhiệm Joe Biden – “người đã cho đi 350 tỷ USD”.

“Họ đang mua mọi thứ từ Mỹ. Chúng tôi thực sự kiếm được tiền. Nhưng chúng tôi không muốn kiếm tiền. Anh biết tôi muốn gì không? Tôi chỉ muốn cuộc chiến đó chấm dứt”, ông Trump nói.

Trả lời câu hỏi từ một phóng viên Ukraine, Tổng thống Mỹ cho biết ông “yêu Ukraine”, nhưng “đất nước này đang gặp rắc rối nghiêm trọng”.

Theo ông Trump, khi ông tăng cường áp lực và buộc châu Âu ngừng mua dầu Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng “phải hành động và đạt được thỏa thuận” để chấm dứt xung đột.

“Ông ấy sẽ phải đạt được thỏa thuận. Ông Zelensky sẽ phải đạt được thỏa thuận và châu Âu phải ngừng mua dầu Nga”, ông Trump nói.

EU hoãn gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga

Reuters, Bloomberg và nhiều báo phương Tây hôm 16/9 đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) đã hoãn việc thảo luận gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là gây áp lực, buộc các nước châu Âu có hành động cứng rắn hơn.

Gói trừng phạt này dự kiến được trình vào ngày 17/9 để đại diện từ 27 nước thành viên EU thảo luận, hai quan chức EU (giấu tên) nói với Reuters. Sau khi bị trì hoãn, thời điểm công bố gói trừng phạt thứ 19 chưa được ấn định.

Theo Bloomberg, gói trừng phạt thứ 19 của EU nhắm mục tiêu vào các ngân hàng Nga, đội tàu chở dầu “bóng đêm” được cho là giúp Moscow lách lệnh trừng phạt dầu mỏ, cũng như các biện pháp ngăn chặn những quốc gia khác giúp đỡ Nga.

Động thái của EU được đưa ra trong bối cảnh khối này cố gắng đáp lại yêu cầu từ chính quyền ông Trump về khả năng áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn đối với Nga, thậm chí là ngừng nhập khẩu dầu Nga.

Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 16/9 xác nhận EU đã hoãn lại việc công bố gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga.

Ông Vladyslav Vlasiuk – cố vấn Tổng thống Ukraine – cho rằng, sự chậm trễ của EU có thể là “do các vấn đề kĩ thuật”.

“Họ có thể bổ sung một số đề xuất quan trọng vào gói trừng phạt”, ông Vlasiuk nói.