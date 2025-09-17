Công tố viên đề nghị án tử hình với nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk - đồng minh ông Trump

Ngày 16-9, các công tố viên bang Utah (Mỹ) cho biết sẽ đề nghị án tử hình đối với nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và tiết lộ một số bằng chứng chống lại nghi phạm, trong đó có các tin nhắn cho thấy nghi phạm dường như đã thừa nhận hành vi phạm tội, theo hãng tin Reuters.

Theo bản ghi các tin nhắn mà công tố viên nộp lên tòa hôm 16-9, vào ngày xảy ra vụ xả súng, nghi phạm Tyler Robinson (22 tuổi) đã nhắn tin cho bạn cùng phòng, bảo người bạn này tìm một mảnh giấy dưới bàn phím.

Người bạn cùng phòng sau đó đã tìm thấy mảnh giấy, trên đó viết: “Tôi đã có cơ hội loại bỏ Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó”.

Ông Tyler Robinson - nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Ảnh: MẠNG XÃ HỘI

“Không phải cậu làm chuyện đó chứ?” - bạn cùng phòng hỏi trong tin nhắn.

“Là tôi, tôi xin lỗi” - nghi phạm Robinson trả lời.

Khi bạn cùng phòng hỏi vì sao bắn ông Charlie Kirk, Robinson đáp: “Tôi đã chịu đủ sự thù hằn của ông ấy. Có những kiểu hận thù không thể dàn xếp”.

Công tố viên cho biết Robinson cũng nói đã lên kế hoạch tấn công hơn một tuần trước.

Trong các tin nhắn sau đó, nghi phạm Robinson nói rằng ước bản thân đã quay lại lấy khẩu súng đã để lại trong bụi cây ngay sau vụ giết người, và lưu ý rằng khẩu súng thuộc về ông nội mình.

“Tôi lo bố tôi sẽ làm gì nếu tôi không mang khẩu súng về”. Hy vọng họ không tìm thấy dấu vân tay” - nghi phạm nói thêm. DNA tìm thấy trên cò súng của vật được cho là hung khí đã được kết nối với Robinson, công tố viên cho biết.

Nghi phạm Robinson bị cáo buộc đã bắn một phát súng duy nhất từ trên mái nhà, xuyên qua cổ ông Kirk tại khuôn viên ĐH Utah Valley ở Orem (bang Utah) vào ngày 10-9.

Biện lý Quận Utah - ông Jeffrey Gray cho biết văn phòng của ông đã kiện bảy cáo buộc tội danh chống lại nghi phạm, trong đó có cáo buộc giết người có tình tiết tăng nặng, cản trở công lý vì vứt bỏ bằng chứng và làm sai lệch nhân chứng khi yêu cầu bạn cùng phòng xóa các tin nhắn liên quan.

Ông Gray nói ông đã quyết định đề xuất án tử hình “một cách độc lập, chỉ dựa trên bằng chứng, hoàn cảnh và tính chất của tội ác”.

Một số chính trị gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã kêu gọi áp dụng án tử hình trong vụ này.

Robinson xuất hiện tại phiên điều trần đầu tiên vào chiều 16-9 (giờ địa phương) qua liên kết video từ nhà giam. Bị cáo không lộ cảm xúc nhưng dường như lắng nghe chăm chú khi thẩm phán đọc các cáo trạng và thông báo rằng anh có thể đối mặt án tử hình.

Bị cáo chỉ nói một lần, khi được yêu cầu nêu tên. Thẩm phán Tòa Quận Utah - ông Tony Graf cho biết sẽ chỉ định luật sư bào chữa để đại diện cho anh Robinson trước phiên điều trần tiếp theo, dự kiến vào ngày 29-9.

Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Utah ngày 16-9 cho biết người đàn ông bị bắt tại hiện trường ngay sau vụ ám sát ông Kirk đã tìm cách giúp nghi phạm Robinson bỏ trốn bằng cách giả vờ thú tội.

Theo cảnh sát, ngay sau khi ông Kirk bị bắn chết, ông George Zinn (71 tuổi) đã la lớn rằng ông là người nổ súng.

Ông Zinn sau đó bị cảnh sát bắt, nhưng ông không hợp tác và từ chối làm việc với điều tra viên. Cuối cùng, ông Zinn được thả.

“Ông Zinn gặp vấn đề sức khỏe và được đưa đến bệnh viện địa phương. Tại bệnh viện, ông Zinn thừa nhận ông không phải là hung thủ, nhưng đã la lên nhận tội để cản trở phản ứng của lực lượng chức năng” - theo thông cáo báo chí của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Utah.