Ông Trump: Ông Zelensky cuối cùng phải đi đến thỏa thuận với Nga

Ngày 16-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi giải pháp cho chiến sự Nga-Ukraine, khẳng định Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cuối cùng cũng sẽ phải đi đến thỏa thuận với Moscow, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Trump - người nhiều lần thúc giục tổ chức đối thoại trực tiếp giữa ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt giao tranh - trước đó tuyên bố ông sẽ cần “trực tiếp can dự” để đưa hai bên ngồi lại với nhau.

Phát biểu trước báo giới khi rời Washington đi London (Anh), ông Trump nhấn mạnh nhiều lần rằng “ông Zelensky sẽ phải đạt thỏa thuận" để đưa chiến sự Nga-Ukraine đến hồi kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ngày 16-9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Tổng thống Trump có thể sẽ gặp Tổng thống Zelensky vào tuần tới tại New York để tiếp tục bàn cách chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine.

Cuộc gặp sẽ diễn ra nhân dịp các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại New York từ ngày 22-9 để dự phiên họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

“Ông ấy (Trump) đang cố gắng làm mọi cách để chấm dứt chiến sự. Tổng thống đã có nhiều cuộc điện đàm với ông Putin, nhiều cuộc gặp với ông Zelensky và có thể sẽ gặp lại vào tuần tới ở New York” - ông Rubio nói.

Ông Zelensky chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Về phía Nga, ông Putin cho biết trên nguyên tắc ông sẵn sàng gặp ông Zelensky và gợi ý nhà lãnh đạo Ukraine có thể tới Moscow để đàm phán. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ, khẳng định sẽ không chấp nhận “những đề xuất cố tình phi lý”, theo đài RT.

Cùng lúc, Tổng thống Putin cũng đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky và hoài nghi liệu các cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Ukraine có “thực sự mang ý nghĩa”. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5-2024, nhưng do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật nên không thể tổ chức bầu cử.

Moscow nhiều lần khẳng định một thỏa thuận hòa bình phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của chiến sự Nga-Ukraine. Nga yêu cầu Ukraine duy trì trung lập, không gia nhập NATO hay bất kỳ liên minh quân sự nào, giải giáp và “phi phát xít hóa”.

Nga cũng đồng thời kêu gọi Kiev chấp nhận thực tế lãnh thổ hiện nay, bao gồm bán đảo Crimea và các tỉnh (Donetsk, Luhansk, Kherson, và Zaporizhia) đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga qua trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022.