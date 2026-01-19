Chính quyền ông Trump bỏ phiếu chống 90% nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Nơi họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Cụ thể, Mỹ đã bỏ phiếu “không” với 170 trong số 187 nghị quyết và là nước duy nhất làm như vậy trong 43 lần bỏ phiếu.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua hơn 300 nghị quyết kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào ngày 20-1-2025, trong đó có 187 nghị quyết cần bỏ phiếu nói trên.

Phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng vào tháng trước, một đại diện của Mỹ nói rằng nhiều nghị quyết “không gì khác một danh sách những ước muốn của chủ nghĩa toàn cầu về các nguyên nhân văn hóa gây chia rẽ”, trong đó có cả vấn đề khí hậu và giới tính. Vị quan chức này cho biết: “Những nghị quyết như vậy hoàn toàn trái ngược với chính sách đối ngoại táo bạo và thực dụng của chính quyền ông Trump”. Quan chức này nói thêm rằng Mỹ “sẽ tiếp tục bỏ phiếu chống lại các nghị quyết như vậy”.

Dưới thời của cựu Tổng thống Joe Biden, Mỹ chưa bao giờ là nước duy nhất bỏ phiếu chống lại các nghị quyết trong khoảng thời gian một năm, tính đến tháng 1 năm ngoái.

Ông Richard Gowan, Giám đốc chương trình tại cơ quan nghiên cứu International Crisis Group, cho biết đại diện của các đồng minh Mỹ, như các nước châu Âu, “rất thất vọng” và “sốc khi phát hiện ra rằng Mỹ sẽ phản đối các nghị quyết mà mọi người cho là bình thường và có thể chấp nhận được”.

“Mỹ đã đánh mất nhiều ảnh hưởng của mình tại Liên hợp quốc”, ông Gowan nhận định và cho rằng “Trung Quốc nhìn thấy cơ hội do hành động này của Mỹ”.