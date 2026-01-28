Tổng thống Trump lạc quan về diễn biến đàm phán Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

"Chúng tôi đang xem xét một số điều rất tốt đẹp xảy ra giữa Ukraine và Nga", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 (giờ địa phương) cho biết khi trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng về kết quả đàm phán, trước khi ông đến Des Moines, Iowa.

"Những điều rất tốt đang xảy ra ở Ukraine và Nga", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, nhưng không cung cấp chi tiết. Ông cũng từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu kế hoạch cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest có được diễn ra hay không.

Trước đó, hôm 23/1, phái đoàn đàm phán giữa ba bên Nga - Mỹ - Ukraine đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra. Cuộc gặp diễn ra tại Abu Dhabi, UAE và kéo dài trong 2 ngày, với vấn đề lãnh thổ vẫn là vấn đề gây nhiều khó khăn nhất trong đàm phán.

Các quan chức Mỹ cho biết đã có những bước tiến nhất định hướng tới khuôn khổ một thỏa thuận, dù còn nhiều vấn đề phức tạp chưa được giải quyết.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết văn kiện liên quan đến đảm bảo an ninh từ phía Mỹ đã “hoàn thành 100%” và Kiev đang chờ thời gian, địa điểm để ký kết. Ông tiếp tục khẳng định nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tôn trọng trong bất kỳ giải pháp hòa bình nào.

Còn Điện Kremlin nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là yếu tố cốt lõi trong đàm phán. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine dự kiến gặp lại nhau vào ngày 1/2 tới, với khả năng có sự tham gia của quan chức Mỹ, trong bối cảnh Washington tỏ ra lạc quan rằng một thỏa thuận có thể đạt được nếu đà đàm phán hiện nay được duy trì.