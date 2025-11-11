Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở cửa chính phủ, chờ Hạ viện

Tối 10-11 (giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách, mở đường tiến tới chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử nước Mỹ đã kéo dài 41 ngày tính đến thời điểm này, theo đài CBS News.

Thượng viện đã thông qua gói chi tiêu này với tỉ lệ 60 phiếu thuận, 40 phiếu chống, trong đó 8 thành viên của đảng Dân chủ cùng với tất cả, trừ một đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện, ủng hộ dự luật chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ này.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Dự luật này sẽ được chuyển tới Hạ viện - vốn đang trong kỳ nghỉ dài trong thời gian chính phủ đóng cửa. Hạ viện, vốn chưa bỏ phiếu kể từ ngày 19-9, dự kiến ​​sẽ họp lại sớm nhất là vào ngày 12-11. Nếu Hạ viện thông qua, dự luật này sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành.

Như vậy, vẫn mất vài ngày nữa để mở cửa lại chính phủ. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson kêu gọi các thành viên Hạ viện hãy bắt đầu trở lại Washington "ngay bây giờ".

Bước đột phá này diễn ra sau khi 8 thượng nghị sĩ Dân chủ thay đổi lập trường của đảng mình đối với dự luật chi tiêu mà đảng Cộng hòa đã cố gắng thông qua trong nhiều tuần để mở cửa lại chính phủ.

Dự luật vừa được Thượng viện thông qua này sẽ cấp ngân sách cho chính phủ đến ngày 30-1-2026 và bao gồm kinh phí cho ba dự luật chi tiêu, trong đó có toàn bộ kinh phí cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) đến hết ngày 30-9-2026, tức hết năm tài khóa. Dự luật này cũng đảo ngược các đợt sa thải hàng loạt của chính quyền ông Trump được ban hành trong thời gian đóng cửa, đồng thời tạm thời ngăn chặn việc sa thải thêm.

Trước đó, các thượng nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện đã bỏ phiếu phản đối hơn chục dự luật chi tiêu ngắn hạn trong nỗ lực bảo vệ các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe sắp hết hạn vào cuối năm nay.