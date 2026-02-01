Bắt tạm giam tài xế bán tải đánh chết người sau va chạm giao thông ở Tây Ninh

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do nạn nhân đã tử vong, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét các dấu hiệu tội danh liên quan.

Theo điều tra ban đầu, trưa 30/1, Nhật lái xe bán tải chở con gái lưu thông trên đường ĐT825, hướng từ ngã tư Hậu Nghĩa về xã Hòa Khánh. Khi đến nút giao Ba Sa – Gò Mối, Nhật dừng xe chờ đèn đỏ.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Cùng thời điểm, ô tô do ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên bên trái, xảy ra va chạm nhẹ vào cửa bên tài xế xe bán tải.

Tuy nhiên, thay vì thương lượng, Nhật lập tức xuống xe, lao vào đánh liên tiếp vào vùng đầu, thái dương khiến ông H. ngã gục xuống đường. Chưa dừng lại, Nhật tiếp tục đá mạnh vào hông nạn nhân đến khi bất tỉnh.

Người dân xung quanh nhanh chóng can ngăn, đưa ông H. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Do chấn thương quá nặng, nạn nhân tử vong vào tối 31/1 vì xuất huyết não.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.